Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне распространяют фейковое видео о "выстреле в работника ТЦК"

Валентина РоманенкоВторник, 16 января 2024, 18:58
Россияне распространяют фейковое видео о выстреле в работника ТЦК
иллюстрация НПУ

Российские пропагандистские ресурсы распространяют фейковое видео якобы о выстреле в работника Территориального центра комплектования и социальной поддержки, о распространении фейка предупредила полиция.

Источник: пресс-служба Нацпола

Детали: Отмечается, что во время мониторинга полицейские обнаружили в российских медиа видео продолжительностью две секунды, которое описано как "момент выстрела неизвестного лица в работника Территориального центра комплектования и социальной поддержки" якобы в ходе процесса вручения повесток.

Реклама:

В информации отмечалось, что якобы именно Национальная полиция Украины опубликовала этот контент.

В ходе предварительной проверки с привлечением сотрудников подразделения криминального анализа НПУ установила, что указанное видео содержит признаки подделки:

  • на опубликованном фрагменте видеозаписи не отражены характерные признаки, присущие выстрелу из огнестрельного оружия;
  • надписи на жилете изображаемого лица неразборчивы, вероятно, написаны иностранными буквами, а работники ТЦК СП при исполнении служебных обязанностей ходят в камуфлированной одежде и без светоотражающих жилетов;
  • "водяной знак" на видео - подделка под вотермарку НПУ, и не соответствует той, которой маркируется официальное видео.

Кроме того, отмечается, что в полицию не поступало никаких сообщений об убийстве или ранении работника ТЦК СП.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно: "Враг продолжает дискредитационную кампанию, направленную на разжигание вражды в украинском обществе путем распространения дезинформации.

Призываем не распространять информацию российских медиа и доверять только официальным источникам!".

Темы: пропагандаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разведка Британии рассказала о новых случаях, когда РФ бомбила свои города

В комитете соцполитики отреагировали на идею Зеленского помогать беженцам через Украину

фотоОбъявили приговор настоятелю храма УПЦ МП, восхвалявшему террористов Гиви и Моторолу

Орбан согласился разблокировать €50 млрд для Украины при одном условии

Россию лишили "золота" Олимпиады-2022

CNN: Байден готов мощно ответить на удар по базе США в Иордании

Все новости...
пропаганда
Блаженнейший Святослав Шевчук: Часть общества хочет переложить свою ответственность на ВСУ. Разве это не пренебрежение?
Россияне испытывают ухудшение системы здравоохранения из-за войны - разведка Британии
Президент в стеклянном доме
Последние новости
15:25
Налог на жилую недвижимость: кто и сколько должен заплатить
15:21
фотоАвиация РФ ударила по "Пункту несокрушимости" в Бериславском районе Херсонщины
14:56
Разведка Британии рассказала о новых случаях, когда РФ бомбила свои города
14:50
Сайт Минагрополитики подвергся кибератаке и получил повреждения
14:40
В комитете соцполитики отреагировали на идею Зеленского помогать беженцам через Украину
14:38
Евросоюз два года не имеет никакого значимого роста, но избежал и рецессии
14:35
Россия создает новую армию наемников в Африке вместо "вагнеровцев" - Bloomberg
14:33
В "Энергоатоме" рассказали, за какие деньги планируют строить новые блоки АЭС
14:30
"Попустительство колониализма". Украинский институт протестует против франко-российской конференции
14:09
Самая высокая в истории: синоптики зафиксировали рекордную температуру в Европе
Все новости...
Реклама: