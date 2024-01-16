Россияне распространяют фейковое видео о "выстреле в работника ТЦК"

Российские пропагандистские ресурсы распространяют фейковое видео якобы о выстреле в работника Территориального центра комплектования и социальной поддержки, о распространении фейка предупредила полиция.

Источник: пресс-служба Нацпола

Детали: Отмечается, что во время мониторинга полицейские обнаружили в российских медиа видео продолжительностью две секунды, которое описано как "момент выстрела неизвестного лица в работника Территориального центра комплектования и социальной поддержки" якобы в ходе процесса вручения повесток.

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В информации отмечалось, что якобы именно Национальная полиция Украины опубликовала этот контент.

В ходе предварительной проверки с привлечением сотрудников подразделения криминального анализа НПУ установила, что указанное видео содержит признаки подделки:

на опубликованном фрагменте видеозаписи не отражены характерные признаки, присущие выстрелу из огнестрельного оружия;

надписи на жилете изображаемого лица неразборчивы, вероятно, написаны иностранными буквами, а работники ТЦК СП при исполнении служебных обязанностей ходят в камуфлированной одежде и без светоотражающих жилетов;

"водяной знак" на видео - подделка под вотермарку НПУ, и не соответствует той, которой маркируется официальное видео.

Кроме того, отмечается, что в полицию не поступало никаких сообщений об убийстве или ранении работника ТЦК СП.

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Дословно: "Враг продолжает дискредитационную кампанию, направленную на разжигание вражды в украинском обществе путем распространения дезинформации.

Призываем не распространять информацию российских медиа и доверять только официальным источникам!".