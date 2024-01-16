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На фронте в течение суток 85 столкновений, больше всего атак на Авдеевском направлении – Генштаб

Татьяна ОлейникВторник, 16 января 2024, 19:15
На фронте в течение суток 85 столкновений, больше всего атак на Авдеевском направлении – Генштаб
Фото – 30 омбр им. К. Острожского

За прошедшие сутки на фронте произошло 85 боевых столкновений, Россия нанесла 2 ракетных и 13 авиационных ударов, совершила 32 обстрела с РСЗО.

Источник: вечерняя сводка Генштаба 16 января

Дословно: В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

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Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 1 пункту управления и 1 составу боеприпасов противника.

Детали: На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, производит обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

На Купянском и Шахтерском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

ВИДЕО ДНЯ

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 9 атак оккупантов в районах Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области и еще 15 атак возле Макеевки, Белогоровки Луганской области и севернее Григоровки, Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 6 атак противника в районах Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 15 атак врага вблизи Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 15 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На этом направлении захватчики при поддержке авиации 16 раз безуспешно пытались прорвать оборону наших войск.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражена атака врага западнее Вербового Запорожской области, где противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение.

Враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник 6 раз безуспешно штурмовал позиции наших войск.

Темы: Генштаббоевые действияВооруженные силывойна
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