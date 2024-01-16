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Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета

Татьяна ОлейникВторник, 16 января 2024, 22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
Коллаж из Telegram-канала Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО в военном формате побеседовал с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром.

Источник: Главнокомандующий ВСУ

Прямая речь: "Информировал адмирала Бауэра о ситуации на фронте. В этом контексте обменялись мнениями по тактике и стратегии Украины и Альянса в условиях широкомасштабного российского вторжения.

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Он подчеркнул, что в войне такой интенсивности и масштаба именно технологии играют важную роль. Обсудили перспективу и возможность объединения технологических усилий Украины и НАТО для достижения победы".

Детали: Также военные договорились подробно обратить внимание на ряд важных вопросов во время заседания, Залужный присоединится к нему в формате видеоконференции.

Темы: ЗалужныйНАТОпомощь УкраинеВооруженные силы
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