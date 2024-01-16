Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.

Первые два из 14 танков Leopard 2A4 для Украины, совместно закупаемые Дания и Нидерландами, прошли капитальный ремонт и готовы к отправке.

Источник: нидерландское Министерство обороны, пишет "Европейская правда"

Детали: Два танка Leopard 2A4 прошли капитальный ремонт на мощностях немецкого оружейного концерна Rheinmetall, после чего их отправят в Польшу для обучения украинских военнослужащих.

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Остальные 12 Leopard 2A4 починят "в ближайшие месяцы", говорится в сообщении. "Согласно текущему графику, танки вместе с запчастями и боеприпасами будут доставлены в Украину этим летом", – добавило Минобороны Нидерландов.

Нидерланды и Дания входят в международную танковую коалицию, которая поставляет Украине боевые танки. В апреле 2023 г. страны объявили о намерении приобрести для Украины 14 танков Leopard 2.

Кроме того, эти две страны совместно с Германией ранее объявили о намерениях передать Киеву 100 танков Leopard 1. Первые машины прибыли в Украину минувшей осенью.