В нескольких областях была угроза ударных БПЛА
Воздушные силы вечером 16 января предупредили, что в Сумской области передвигается БпЛА неустановленного типа и "Шахеды" в направлении Днепропетровщины.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Дословно: "Внимание! Движение группы ударных БпЛА типа "Shahed" из Запорожской области в направлении Днепропетровщины!"
Детали: Также сообщают о вражеском БПЛА неустановленного типа в Ахтырском районе Сумщины.
Обновлено: В 23:24 военные сообщили, что еще одна группа враждебных БПЛА типа "Shahed" двигается из Херсона в северо-западном направлении.
Также угрозу предупредили Николаевщину и Кировоградщину.
В 1:06 военные сообщили о движении группы "Шахедов" через Херсонскую область в направлении Николаевщины.
В 1:21 стало известно об очередной группе вражеских БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.
В 2:14 военные объявили отбой угрозы ударных БпЛА.