В нескольких областях была угроза ударных БПЛА

Воздушные силы вечером 16 января предупредили, что в Сумской области передвигается БпЛА неустановленного типа и "Шахеды" в направлении Днепропетровщины.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Внимание! Движение группы ударных БпЛА типа "Shahed" из Запорожской области в направлении Днепропетровщины!"

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Детали: Также сообщают о вражеском БПЛА неустановленного типа в Ахтырском районе Сумщины.

Обновлено: В 23:24 военные сообщили, что еще одна группа враждебных БПЛА типа "Shahed" двигается из Херсона в северо-западном направлении.

Также угрозу предупредили Николаевщину и Кировоградщину.

ВИДЕО ДНЯ

В 1:06 военные сообщили о движении группы "Шахедов" через Херсонскую область в направлении Николаевщины.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua в 1.21

В 1:21 стало известно об очередной группе вражеских БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

В 2:14 военные объявили отбой угрозы ударных БпЛА.