Дональда Трампа судят за клевету

16 января, на следующий день после победы на кокусах в Айове, бывший президент США Дональд Трамп находился в зале суда в Нью-Йорке.

Источник: Голос Америки

Детали: На этот раз - на судебном процессе, связанном с иском писательницы Э. Джин Кэрролл. Суд должен определить размер денежной компенсации Трампа за убытки, вызванные его заявлениями в адрес писательницы в 2019 году.

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Это уже второй суд, связанный с обвинениями Э. Джин Кэрролл в адрес Трампа. Текущее дело сосредоточено на различных комментариях, которые Трамп сделал в 2019 году. Судья уже постановил, что эти заявления были клеветническими. Сторона Кэрролл требует Трампа выплатить 10 миллионов долларов компенсации за репутационный ущерб.

Трампа обвиняли в сексуальном насилии, совершенном в отношении писательницы Э. Джин Кэрролл в 1996 году. Дело основывается на обвинениях писательницы Э. Джин Кэрролл в том, что Трамп совершил сексуальное насилие над ней в универмаге в 1996 году.

Трамп отрицал обвинения и называл писательницу "психически больной", однако производство двух гражданских исков против него продолжили. Трамп был признан ответственным по одному из исков, еще один иск был передан в суд.

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Тогда, в мае 2023 года, девять присяжных после гражданского процесса решили, что экс-президент не насиловал Джин Кэрролл, но признали его ответственным за клевету на писательницу. Трампа обязали выплатить Кэрролл 5 миллионов долларов компенсации.

Кэрролл подала в суд на Трампа за избиение, утверждая, что его поведение квалифицируется как сексуальное преступление, поскольку это было изнасилование, сексуальное насилие или насильственные прикосновения. Хотя присяжные не согласны, что она доказала факт изнасилования, они все-таки согласились с тем, что Трамп совершил сексуальное насилие.

Это дело - гражданское. Впрочем, против экс-президента Трампа открыто еще 4 уголовных дела: два - на уровне штатов и два - на федеральном уровне. Всего сейчас против бывшего президента выдвинуто 91 уголовное обвинение, начиная от фальсификации деловых записей в Нью-Йорке и заканчивая попытками подрыва президентских выборов 2020 года.

По многим обвинениям ему грозит заключение на срок от 10 до 20 лет. Дональд Трамп, которому 77 лет, может провести остаток своей жизни в тюрьме, если его признают виновным и осудят по одному или нескольким пунктам обвинения.

Несмотря на юридические проблемы, Трамп остается фаворитом среди претендентов на кандидатуру от Республиканской партии на гонке в 2024 году. Правда, по крайней мере два уголовных дела, предназначенные для рассмотрения в 2024 году, могут иметь влияние как на заголовки новостей, так и на предвыборную кампанию в целом.