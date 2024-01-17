Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, о поставке около 40 ракет дальнего радиуса действия Scalp и "несколько сотен бомб", а также о визите в Украину, чтобы завершить работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности.

Источник: Reuters

Детали: Поездка состоится в то время, когда политические споры в Соединенных Штатах и Европейском союзе задерживают два больших пакета помощи для Украины.

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Франция работает над завершением двустороннего соглашения о гарантиях безопасности с Украиной, чтобы помочь укрепить ее финансы и оборону от России с целью удержать Москву от будущей агрессии.

Макрон заявил, что в ближайшие недели будет поставлено около 40 ракет дальнего радиуса действия Scalp и "несколько сотен бомб": "После этих поставок я сам поеду в Украину в феврале и завершу работу над этими текстами". Он также отметил, что европейцам необходимо убедиться в том, что Украина сможет и дальше защищать себя от России.

Макрон сказал, что нельзя позволить России победить Украину, иначе безопасность Европы окажется под угрозой.