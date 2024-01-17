Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Алена ИвашкивСреда, 17 января 2024, 01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
Эммануэль Макрон. Фото: Getty Images

Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, о поставке около 40 ракет дальнего радиуса действия Scalp и "несколько сотен бомб", а также о визите в Украину, чтобы завершить работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности.

Источник: Reuters

Детали: Поездка состоится в то время, когда политические споры в Соединенных Штатах и Европейском союзе задерживают два больших пакета помощи для Украины.

Реклама:

Франция работает над завершением двустороннего соглашения о гарантиях безопасности с Украиной, чтобы помочь укрепить ее финансы и оборону от России с целью удержать Москву от будущей агрессии.

Макрон заявил, что в ближайшие недели будет поставлено около 40 ракет дальнего радиуса действия Scalp и "несколько сотен бомб": "После этих поставок я сам поеду в Украину в феврале и завершу работу над этими текстами". Он также отметил, что европейцам необходимо убедиться в том, что Украина сможет и дальше защищать себя от России.

Макрон сказал, что нельзя позволить России победить Украину, иначе безопасность Европы окажется под угрозой.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Франция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Новый законопроект о мобилизации уже на финальной стадии – источники

Страны ЕС еще не приняли условия Орбана для снятия вето на €50 млрд Украине - СМИ

На финансирование партий Рады выделили 210 миллионов

Кулеба: Орбан не пророссийский, а провенгерский политик

ВСУ поразили радиолокационную станцию оккупантов в Крыму - Стратком

Крупнейший художественный музей Финляндии признал Илью Репина украинцем

Все новости...
Франция
Французский производитель автокомпонентов Faurecia избавился от активов в России
В новом правительстве Франции вспыхнул скандал вокруг министра образования
Зеленский обсудил с главой МИД Франции совместное производство дронов и артиллерии
Последние новости
18:11
Жеваго избежал рассмотрения нового дела по банку "Финансы и Кредит" в суде Лондона
18:04
В РФ опубликовали декларацию Путина: за 6 лет заработал почти 29 млн грн
18:02
Ученые исследовали, как люди научились ходить на двух ногах: помогли черепа обезьян
17:55
Экс-премьер Финляндии Стубб опережает конкурентов на пост президента - опрос
17:52
Новый законопроект о мобилизации уже на финальной стадии – источники
17:43
Volkswagen отложил IPO своего аккумуляторного подразделения: причины
17:40
Страны ЕС еще не приняли условия Орбана для снятия вето на €50 млрд Украине - СМИ
17:40
видеоВ Гвардии наступления появилась десятая бригада – пограничников
17:30
"Утомил сезон размножения": в Шотландии самец японской макаки скрылся из экопарка
17:26
На финансирование партий Рады выделили 210 миллионов
Все новости...
Реклама: