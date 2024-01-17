Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На востоке страны была объявлена баллистическая опасность

Алена ИвашкивСреда, 17 января 2024, 01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
Иллюстрация Getty images

В ночь на 17 декабря в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях была объявлена воздушная тревога.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: По информации военных, существует угроза применения баллистического вооружения.

Реклама:

Обновлено: В 1.57 раздался отбой угрозы применения баллистического вооружения.

В 2.05 в Запорожской, Днепропетровской и Донецкой и Харьковской областях во второй раз возникла угроза применения баллистического вооружения.

В 2:19 угроза баллистики распространилась на Кировоградскую, Полтавскую и Сумскую области.

ВИДЕО ДНЯ

Около 3.00 раздался отбой угрозы.

Темы: войнаракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Новый законопроект о мобилизации уже на финальной стадии – источники

Страны ЕС еще не приняли условия Орбана для снятия вето на €50 млрд Украине - СМИ

На финансирование партий Рады выделили 210 миллионов

Кулеба: Орбан не пророссийский, а провенгерский политик

ВСУ поразили радиолокационную станцию оккупантов в Крыму - Стратком

Крупнейший художественный музей Финляндии признал Илью Репина украинцем

Все новости...
война
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
В Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
Что после F-16. Какие американские и французские самолеты и вертолеты могут усилить армейскую авиацию Украины
Последние новости
18:11
Жеваго избежал рассмотрения нового дела по банку "Финансы и Кредит" в суде Лондона
18:04
В РФ опубликовали декларацию Путина: за 6 лет заработал почти 29 млн грн
18:02
Ученые исследовали, как люди научились ходить на двух ногах: помогли черепа обезьян
17:55
Экс-премьер Финляндии Стубб опережает конкурентов на пост президента - опрос
17:52
Новый законопроект о мобилизации уже на финальной стадии – источники
17:43
Volkswagen отложил IPO своего аккумуляторного подразделения: причины
17:40
Страны ЕС еще не приняли условия Орбана для снятия вето на €50 млрд Украине - СМИ
17:40
видеоВ Гвардии наступления появилась десятая бригада – пограничников
17:30
"Утомил сезон размножения": в Шотландии самец японской макаки скрылся из экопарка
17:26
На финансирование партий Рады выделили 210 миллионов
Все новости...
Реклама: