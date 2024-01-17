На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
Среда, 17 января 2024, 01:36
В ночь на 17 декабря в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях была объявлена воздушная тревога.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Детали: По информации военных, существует угроза применения баллистического вооружения.
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Обновлено: В 1.57 раздался отбой угрозы применения баллистического вооружения.
В 2.05 в Запорожской, Днепропетровской и Донецкой и Харьковской областях во второй раз возникла угроза применения баллистического вооружения.
В 2:19 угроза баллистики распространилась на Кировоградскую, Полтавскую и Сумскую области.
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Около 3.00 раздался отбой угрозы.