На востоке страны была объявлена баллистическая опасность

В ночь на 17 декабря в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях была объявлена воздушная тревога.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: По информации военных, существует угроза применения баллистического вооружения.

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Обновлено: В 1.57 раздался отбой угрозы применения баллистического вооружения.

В 2.05 в Запорожской, Днепропетровской и Донецкой и Харьковской областях во второй раз возникла угроза применения баллистического вооружения.

В 2:19 угроза баллистики распространилась на Кировоградскую, Полтавскую и Сумскую области.

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Около 3.00 раздался отбой угрозы.