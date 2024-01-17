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В Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье

Алена ИвашкивСреда, 17 января 2024, 01:42
В Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
Фото: ГСЧС

В ночь на 17 января в Одессе прогремели взрывы.

Источник: Думская

Детали: По информации местных журналистов, работает противовоздушная оборона.

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Дополнено в 2:16: глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что в городе из-за атаки российских террористов ударными дронами есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры. 

Зафиксированы возгорания. Есть пострадавшие среди гражданского населения.

Дополнено в 2:59: Кипер написал, что известно об одном пострадавшем. 62-летний мужчина получил осколочное ранение. Медики оказывают всю необходимую помощь.

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Темы: Одессавзрыв
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