В Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
Среда, 17 января 2024, 01:42
В ночь на 17 января в Одессе прогремели взрывы.
Источник: Думская
Детали: По информации местных журналистов, работает противовоздушная оборона.
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Дополнено в 2:16: глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что в городе из-за атаки российских террористов ударными дронами есть повреждения гражданской жилой инфраструктуры.
Зафиксированы возгорания. Есть пострадавшие среди гражданского населения.
Дополнено в 2:59: Кипер написал, что известно об одном пострадавшем. 62-летний мужчина получил осколочное ранение. Медики оказывают всю необходимую помощь.
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Предыстория:
- Воздушные силы в ночь на среду сообщили об очередной группе вражеских БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.