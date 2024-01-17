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Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей

Алена ИвашкивСреда, 17 января 2024, 03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
ФЛАГ ИРАНА, ФОТО PIXABAY

Пакистан заявил, что соседний Иран обстрелял ракетами территорию страны, что привело к гибели двух детей.

Источник: Reuters

Детали: Несколько часов перед этим иранские государственные СМИ сообщили, что ракеты были нацелены на две базы боевиков группировки Джаиш аль-Адль.

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Исламабад предупредил, что инцидент может иметь "серьезные последствия" и является "абсолютно неприемлемым", говорится в заявлении, обнародованном представителем министерства иностранных дел Пакистана утром в среду.

Министерство иностранных дел Ирана не предоставило комментариев.

В понедельник элитная Революционная гвардия Ирана атаковала ракетами цели в Ираке и Сирии.

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Джаиш аль-Адль ранее устраивал нападения на иранские силы безопасности в районе границы с Пакистаном.

Темы: Иран
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