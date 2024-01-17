ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна

В 2023 году враг собрал и вывез с временно оккупированных территорий 4,8 млн тонн зерна.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Как и 100 лет назад Россия продолжает грабить захваченные земли и вывозить оттуда все, до чего может дотянуться. С ВОТ идут эшелоны с зерном, которые враг собрал с украинской земли".

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Детали: При этом, на оккупированных территориях действует схема, когда все аграрии должны сдавать зерно оккупантам по фиксированной цене в разы ниже рыночной, а уже потом гауляйтеры перепродают зерно и забирают разницу. Эта разница и является платой Кремля за "верность".

Центр национального сопротивления отмечает, что никто из причастных к краже украинского зерна не избежит ответственности и является законной целью для Движения сопротивления.

О предателях в ЦНС просят сообщать в чат-бот.