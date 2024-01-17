В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
Среда, 17 января 2024, 06:40
В Одесской, Херсонской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "Активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей".
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Дополнено: В 6.42 военные сообщили о ракете в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.
В 7.03 раздался отбой воздушной тревоги.