В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации

В Одесской, Херсонской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей".

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Дополнено: В 6.42 военные сообщили о ракете в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.

В 7.03 раздался отбой воздушной тревоги.