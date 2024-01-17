Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации

Алена ИвашкивСреда, 17 января 2024, 06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
фото Getty images

В Одесской, Херсонской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей".

Реклама:

Дополнено: В 6.42 военные сообщили о ракете в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.

В 7.03 раздался отбой воздушной тревоги.

Темы: воздушная тревогаракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Новый законопроект о мобилизации уже на финальной стадии – источники

Страны ЕС еще не приняли условия Орбана для снятия вето на €50 млрд Украине - СМИ

На финансирование партий Рады выделили 210 миллионов

Кулеба: Орбан не пророссийский, а провенгерский политик

ВСУ поразили радиолокационную станцию оккупантов в Крыму - Стратком

Крупнейший художественный музей Финляндии признал Илью Репина украинцем

Все новости...
воздушная тревога
В нескольких областях была угроза ударных БПЛА
По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа
Больше всего на укрытия жалуются в Киеве, Житомирской и Львовской областях
Последние новости
18:11
Жеваго избежал рассмотрения нового дела по банку "Финансы и Кредит" в суде Лондона
18:04
В РФ опубликовали декларацию Путина: за 6 лет заработал почти 29 млн грн
18:02
Ученые исследовали, как люди научились ходить на двух ногах: помогли черепа обезьян
17:55
Экс-премьер Финляндии Стубб опережает конкурентов на пост президента - опрос
17:52
Новый законопроект о мобилизации уже на финальной стадии – источники
17:43
Volkswagen отложил IPO своего аккумуляторного подразделения: причины
17:40
Страны ЕС еще не приняли условия Орбана для снятия вето на €50 млрд Украине - СМИ
17:40
видеоВ Гвардии наступления появилась десятая бригада – пограничников
17:30
"Утомил сезон размножения": в Шотландии самец японской макаки скрылся из экопарка
17:26
На финансирование партий Рады выделили 210 миллионов
Все новости...
Реклама: