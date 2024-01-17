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ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков

Ирина БалачукСреда, 17 января 2024, 08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
Украинский воин. Фото из Facebook ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки ликвидировали 730 российских солдат, 14 ББМ, 13 танков и 10 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.01.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 372 820 (+730) человек,
  • танков − 6 126 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин − 11 372 (+14) ед,
  • артиллерийских систем − 8 811 (+10) ед,
  • РСЗО − 964 (+3) ед,
  • средств ПВО − 653 (+0) ед,
  • самолетов − 331 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 6 884 (+7) ед,
  • крылатых ракет − 1817 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 11 755 (+24) ед,
  • специальной техники − 1 367 (+2) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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