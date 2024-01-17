ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
Среда, 17 января 2024, 08:09
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки ликвидировали 730 российских солдат, 14 ББМ, 13 танков и 10 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.01.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 372 820 (+730) человек,
- танков − 6 126 (+13) ед,
- боевых бронированных машин − 11 372 (+14) ед,
- артиллерийских систем − 8 811 (+10) ед,
- РСЗО − 964 (+3) ед,
- средств ПВО − 653 (+0) ед,
- самолетов − 331 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 6 884 (+7) ед,
- крылатых ракет − 1817 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 11 755 (+24) ед,
- специальной техники − 1 367 (+2) ед.
Данные уточняются.