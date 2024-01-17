"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Последствия атаки на Одессу в ночь на 17 января, фото Думская

В результате ночной атаки российскими дронами в Одессе поврежден фасад жилого дома, полностью сгорели несколько автомобилей и повреждена трасса теплоснабжения.

Источник: Думская, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Издание сообщает, что в пострадавшем доме не осталось ни одной уцелевшей квартиры. Рядом с домом есть две воронки.

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В результате падения обломков повреждена трасса теплоснабжения. На месте работают коммунальщики и правоохранители.

Спасатели сообщают, что в результате вражеской атаки произошло возгорание газовой трубы, 4-х припаркованных легковых автомобилей, балконов на 3-м и 4-м этажах и квартиры на 2-м этаже 5-ти этажного жилого дома на общей площади 50 кв.м.

ГСЧС сообщает, что частично разрушен фасад дома на площади 100 кв.м. Всего взрывной волной повреждено 8 и огнем уничтожено 4 автомобиля.

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