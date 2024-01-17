Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Венгрия просигнализировала Евросоюзу, что готова отказаться от своей оппозиции относительно нового долгосрочного финансирования Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Politico

Детали: Несколько европейских дипломатов и чиновников, с которыми говорило издание, сообщили, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приближается к принятию компромисса относительно использования денег из бюджета Евросоюза для поддержки Украины, даже если это не будет соответствовать требованиям, которые он выдвинул после саммита ЕС в декабре 2023 года.

Реклама:

В декабре Орбан заблокировал четырехлетний пакет финансирования Украины на сумму 50 миллиардов евро. Издание напоминает, что с тех пор обе стороны участвуют в деликатном поиске решения, как одобрить помощь на саммите лидеров ЕС 1 февраля.

По словам дипломатов и чиновников, несмотря на то, что в ЕС до сих пор нет согласия относительно уступок Венгрии, Евросоюз уверен, что соглашение могут заключить в течение следующих нескольких недель.

Хотя в Брюсселе видно определенную готовность предложить Орбану некоторые уступки для достижения соглашения, большинство национальных столиц отвергли попытку Венгрии разделить финансирование Украины на годовые транши, которые требовали бы единодушного одобрения ежегодно.

ВИДЕО ДНЯ

Потому что на практике это дало бы Орбану право блокировать финансирование Украины со стороны ЕС ежегодно, или требовать от Брюсселя уступок в обмен на снятие вето.

Дипломат ЕС назвал "очень маловероятным", что государства-члены примут решение, которое даст Венгрии "возможность регулярного шантажа".

Еще одно предложение Венгрии предусматривает среднесрочный пересмотр финансирования в 2025 году. Но и этот вариант сильнейшие сторонники Киева считают неприемлемым, поскольку это снова "создаст хаос" через 12 месяцев.

Источники отметили, что это противоречит логике семилетнего бюджета ЕС, который имеет целью обеспечить стабильность и предсказуемость.

По словам собеседников издания, потенциальный компромисс может заключаться в том, что Еврокомиссия возместит Венгрии расходы на выплату процентных ставок по кредитам, полученным в период после пандемии.

Комиссия также рассматривает возможность введения "экстренного тормоза", который позволит любой стране, возражающей против финансирования Украины, задержать выплаты и отложить обсуждение на саммите лидеров ЕС. Но этот вариант не позволит ни одной стране-члену ЕС наложить вето на выплаты.

Консенсус заключается в том, что любой окончательный компромисс должен включать определенные уступки Венгрии – достаточные для того, чтобы Орбан мог заявить о победе на родине.

Двое дипломатов отметили, что повторное вето Будапешта на финансирование для Украины побудит столицы ЕС призвать к применению так называемой процедуры статьи 7, которая может приостановить право голоса Венгрии в принятии решений ЕС.

16 января Орбан в очередной раз подтвердил свое сопротивление одобрению макрофинансовой поддержки для Украины, утверждая, что такая помощь "не должна вредить бюджету ЕС".