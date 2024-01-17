Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

"Европейская правда"Среда, 17 января 2024, 09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
Виктор Орбан. Фото из Facebook

Венгрия просигнализировала Евросоюзу, что готова отказаться от своей оппозиции относительно нового долгосрочного финансирования Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Politico

Детали: Несколько европейских дипломатов и чиновников, с которыми говорило издание, сообщили, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приближается к принятию компромисса относительно использования денег из бюджета Евросоюза для поддержки Украины, даже если это не будет соответствовать требованиям, которые он выдвинул после саммита ЕС в декабре 2023 года.

Реклама:

В декабре Орбан заблокировал четырехлетний пакет финансирования Украины на сумму 50 миллиардов евро. Издание напоминает, что с тех пор обе стороны участвуют в деликатном поиске решения, как одобрить помощь на саммите лидеров ЕС 1 февраля.

По словам дипломатов и чиновников, несмотря на то, что в ЕС до сих пор нет согласия относительно уступок Венгрии, Евросоюз уверен, что соглашение могут заключить в течение следующих нескольких недель.

Хотя в Брюсселе видно определенную готовность предложить Орбану некоторые уступки для достижения соглашения, большинство национальных столиц отвергли попытку Венгрии разделить финансирование Украины на годовые транши, которые требовали бы единодушного одобрения ежегодно.

ВИДЕО ДНЯ

Потому что на практике это дало бы Орбану право блокировать финансирование Украины со стороны ЕС ежегодно, или требовать от Брюсселя уступок в обмен на снятие вето.

Дипломат ЕС назвал "очень маловероятным", что государства-члены примут решение, которое даст Венгрии "возможность регулярного шантажа".

Еще одно предложение Венгрии предусматривает среднесрочный пересмотр финансирования в 2025 году. Но и этот вариант сильнейшие сторонники Киева считают неприемлемым, поскольку это снова "создаст хаос" через 12 месяцев.

Источники отметили, что это противоречит логике семилетнего бюджета ЕС, который имеет целью обеспечить стабильность и предсказуемость.

По словам собеседников издания, потенциальный компромисс может заключаться в том, что Еврокомиссия возместит Венгрии расходы на выплату процентных ставок по кредитам, полученным в период после пандемии.

Комиссия также рассматривает возможность введения "экстренного тормоза", который позволит любой стране, возражающей против финансирования Украины, задержать выплаты и отложить обсуждение на саммите лидеров ЕС. Но этот вариант не позволит ни одной стране-члену ЕС наложить вето на выплаты.

Консенсус заключается в том, что любой окончательный компромисс должен включать определенные уступки Венгрии – достаточные для того, чтобы Орбан мог заявить о победе на родине.

Двое дипломатов отметили, что повторное вето Будапешта на финансирование для Украины побудит столицы ЕС призвать к применению так называемой процедуры статьи 7, которая может приостановить право голоса Венгрии в принятии решений ЕС.

16 января Орбан в очередной раз подтвердил свое сопротивление одобрению макрофинансовой поддержки для Украины, утверждая, что такая помощь "не должна вредить бюджету ЕС".

Темы: ВенгрияЕСпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В России массовые сбои в работе интернета

На шаг ближе к изъятию замороженных активов России: комитет ПАСЕ одобрил идею

Кабмин не планирует повышать тариф на электричество для населения этой зимой – Шмыгаль

Новый законопроект о мобилизации уже на финальной стадии – источники

Страны ЕС еще не приняли условия Орбана для снятия вето на €50 млрд Украине - СМИ

На финансирование партий Рады выделили 210 миллионов

Все новости...
Венгрия
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины
В Европарламенте собрали подписи за лишение Венгрии голоса в Совете ЕС
Последние новости
19:37
МВФ улучшил прогноз роста экономики РФ в связи с наращиванием военных расходов
19:34
фотоДнепропетровщина: пострадал мужчина, оккупанты запустили ракету по Синельниковскому району
19:33
Боррель советует Европе наверстать годы недофинансирования военной мобильности
19:29
В России массовые сбои в работе интернета
19:26
Греция хочет больше инвестиций в свою недвижимость за "золотую визу"
19:17
США возобновляют санкции против Венесуэлы: режим Мадуро не выполнил обещаний
19:06
Данилов рассказал, как будет действовать Украина в условиях, когда поддержка Запада задерживается
19:03
Воздушные силы сообщали о БпЛА в направлении Днепра
18:56
На Солнце произошла мощная вспышка: Землю накроет магнитная буря
18:55
На шаг ближе к изъятию замороженных активов России: комитет ПАСЕ одобрил идею
Все новости...
Реклама: