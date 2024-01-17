В Евпаторийском районе Крыма были взрывы, над Севастопольской бухтой – дым

Севастопольская бухта в дымовой завесе, фото из Телеграм-канала "Крымский ветер"

В Евпаторийском районе оккупированного Крыма днем 17 января прозвучали взрывы, которые могут быть связаны с работой противовоздушной обороны оккупантов, над Севастопольской бухтой и военным портом Феодосии, вероятно, применили дымовую завесу.

Источник: "Суспільне", Крым. Реалии, пророссийский ресурс "Крыминформ", Телеграм-канал "Крымский ветер", ставленник Кремля в Севастополе Михаил Развожаев

Детали: В Евпаторийском районе Крыма прогремели взрывы, сообщил "Суспільному Крим" местный житель около 16:00 по Киеву. Местные телеграм-каналы пишут о работе российской ПВО.

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Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что дым в районе Севастопольской бухты связан с табельными средствами маскировки, которые используют российские военные.

В Феодосии в военном порту также зажгли дымовую завесу, сообщают подписчики Телеграм-канала "Крымский ветер".

Ранее в оккупированном Севастополе объявили воздушную тревогу, а также перекрыли движение по Крымскому мосту. Приблизительно через полчаса тревогу в Севастополе отменили, транспорт запустили. Крымский мост открыли еще через 20 минут.