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Россияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину

Станислав ПогориловСреда, 17 января 2024, 16:41
Россияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину
Фото: скриншот с видео в Facebook

Российские захватчики около 15:00 в очередной раз обстреляли Днепровский район Херсона, в результате чего погиб мужчина за рулем автомобиля и была ранена пожилая женщина.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, Херсонская облпрокуратура

Дословно: "По данным следствия, 17 января с полудня российские военные почти непрерывно обстреливают Херсон. Около 15:00 в результате очередной атаки на областной центр от обломков снаряда погиб мужчина, который находился за рулем автомобиля".

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Детали: Прокудин уточнил, что под удар оккупантов попала машина в Днепровском районе города.

Также в больницу с ранениями доставлена 71-летняя местная жительница, которая получила травмы, находясь в собственном доме.

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Что предшествовало: Перед этим россияне нанесли несколько ударов по Днепровскому району города в 11:30. Погиб 37-летний мужчина. На момент атаки россиян он находился на улице.

Темы: Херсонвойнажертвы
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