Россияне запустили КАБ по селу на Харьковщине: погибла женщина, 10-летний мальчик получил ампутацию

Российские войска в среду нанесли удар КАБом по селу Малый Бурлук Купянского района Харьковской области, в результате чего погибла 61-летняя женщина, а 10-летний мальчик получил травматическую ампутацию.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона новостей

Прямая речь: "В результате удара пострадал ребенок: 10-летний мальчик получил травматическую ампутацию нижней конечности. Пострадавшего доставили в больницу. Оккупанты ударили по административному зданию".

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Детали: Позже он сообщил, что по уточненным данным, в результате вражеского обстрела в Малом Бурлуке погибла 61-летняя женщина. Также девочка 14 лет получила осколочные ранения.