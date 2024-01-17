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Журналист "Радио Свобода" получил ранение, работая на фронте

"Украинская правда"Среда, 17 января 2024, 17:01
Журналист Радио Свобода получил ранение, работая на фронте
Дмитрий Евчин, фото "Радио Свобода"

Утром 17 января съемочная группа проекта "Радио Свобода" Крым.Реалии попала под артиллерийский обстрел во время съемок телесюжета в Запорожской области, журналист Дмитрий Евчин получил ранение.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Группа в составе журналиста Дмитрия Евчина и оператора Никиты Исайка снимала телесюжет на передовой в районе села Роботино. 

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В результате минометного обстрела Евчин получил осколочное ранение в ногу. 

Украинские военные вместе с оператором оказали ему первую помощь и эвакуировали в стабилизационный пункт в соседнем селе, а затем перевезли в больницу в Запорожье.

По сообщению врачей, операция завершилась успешно, Евчин пока будет находиться в реанимации.

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Справка: Дмитрий Евчин работает в проекте Крым.Реалии (Радио Свобода) с 2018 года, был ведущим телепрограмм и автором резонансных сюжетов о жизни оккупированного Россией Крыма. С начала широкомасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году он освещает военные действия, работает на линии соприкосновения. 

Вместе с оператором Никитой Исайко Дмитрий Евчин является автором репортажей с передовой на южном направлении украинско-российского фронта.

По данным "Института массовой информации", с февраля 2022 года в результате российской агрессии погибли 70 журналистов, из них 10 – при выполнении профессиональной журналистской деятельности, 25 журналистов получили ранения.

Темы: войнаСМИЗапорожская область
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