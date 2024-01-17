В Днепре прогремел взрыв – уничтожена управляемая авиационная ракета

В городе Днепр во время воздушной тревоги вечером 17 января прогремел взрыв.

Источник: "Суспільне", "Укрінформ", Повітряні сили ЗСУ, Воздушное командование "Восток" ("Схід")

Детали: О взрыве в Днепре сообщили корреспонденты "Суспільного" и "Укринформа".

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За пару минут до этого, в 17:23, Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о движении ракеты в направлении города Днепр.

Обновление: Позже Воздушное командование "Восток" сообщило, что в Днепровском районе Днепропетровской области его подразделение уничтожило управляемую авиационную ракету Х-59.