Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Блинкен рассказал, как лучше всего ответить агрессии Путина в Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 17 января 2024, 17:57
Блинкен рассказал, как лучше всего ответить агрессии Путина в Украине
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты сосредоточены на том, чтобы убедиться, что Украина имеет все необходимое для того, чтобы сильно пройти через этот 2024 год.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена в интервью CNBC в Давосе

Источник: По его словам, привлечение инвестиций частного сектора в Украину, помощь других стран Киеву во время отражения российской агрессии и реформы на пути в Евросоюз - это лучший ответ президенту РФ Владимиру Путину.

Реклама:

"Если совместить эти три вещи вместе, то можно увидеть Украину, которая не только выживет, но и будет процветать. Это лучший ответ Путину. И это также лучший ответ для нас, потому что это означает, что они смогут встать на собственные ноги", – отметил Блинкен.

Он заверил, что администрация президента США должна убедиться, что Конгресс предоставит дополнительное финансирование Украине, о котором просил Джо Байден.

"Мы очень упорно работаем над этим. Я твердо убежден, что есть двухпартийная поддержка в обеих палатах Конгресса, нам просто нужно ее закрепить", – добавил Блинкен.

ВИДЕО ДНЯ

Госсекретарь подчеркнул, что если США позволят Путину выйти сухим из воды и ослабит помощь Киеву, тогда Вашингтон откроет ящик Пандоры, и тот не остановится на Украине и других, и его примеру последуют другие агрессоры.

"Думаю, тогда он пройдет по Украине и нападет на страны НАТО. И, конечно, если он нападет на страну НАТО, у нас есть обязательства по статье 5 НАТО работать над предоставлением им помощи. Это непосредственно касается и нас. Мы хотим предотвратить это и убедиться, что этого не произойдет", – резюмировал Блинкен.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден 17 января примет лидеров и топ-политиков Конгресса в Белом доме для обсуждения запроса на дополнительное финансирование, в частности для военной помощи Украине.

На пути компромисса стала, в частности, позиция Джонсона, который требует значительно более строгого подхода к сдерживанию миграции на границе США и Мексики, чем согласовали переговорщики в Сенате.

США 27 декабря объявили о предоставлении Украине последнего на сегодняшний день пакета военной помощи стоимостью 250 миллионов долларов. В Белом доме после этого заявили, что у них уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом.

Темы: СШАПутинУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кабмин передал в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации

В России массовые сбои в работе интернета

На шаг ближе к изъятию замороженных активов России: комитет ПАСЕ одобрил идею

Кабмин не планирует повышать тариф на электричество для населения этой зимой – Шмыгаль

Новый законопроект о мобилизации уже на финальной стадии – источники

Страны ЕС еще не приняли условия Орбана для снятия вето на €50 млрд Украине - СМИ

Все новости...
США
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
Взаимодействие лидеров не заменить: в США надеются, что Байден и Си будут говорить чаще
Умеров рассказал Остину, как Украина сбила российский А-50
Последние новости
23:28
Минфин разместил ОВГЗ на 1,6 миллиарда
23:27
Россияне запустили "Шахеды" с юга
23:12
ОбновленоРоссияне ударили "Шахедами" по Харькову, возник пожар
23:04
Глава ЦРУ: Прекращение помощи Украине для США – это гол в свои ворота
22:59
В Украине расширили помощь переселенцам и тем, кто возвращается из-за границы
22:49
Западные СМИ допускают, что увольнение Залужного – вопрос времени, и оценивают риски
22:41
В Авдеевке остается меньше тысячи жителей, эвакуация продолжается
22:14
МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики на 2024 год
21:55
Три страны ЕС договорились ускорить движение войск на восточном фланге НАТО
21:53
Автомобили Stellantis Peugeot используют ChatGPT для общения с водителями
Все новости...
Реклама: