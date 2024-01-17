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Воздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития

Татьяна ОлейникСреда, 17 января 2024, 23:24
Воздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
Иллюстративное фото иранских дронов - Getty Images

Российские войска вечером 17 января запустили ударные БПЛА на территорию Украины.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: По информации военных, из Херсонской и Николаевской областей ударные БпЛА летят в направлении Кировоградской области.

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В Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской области также угроза применения ударных БПЛА.

Обновлено: В 21:02 предупредили, что в районе Сум враждебный БпЛА. Жителей призывали находиться в укрытиях.

В 21:29 сообщили, что "Шахеды" наблюдаются в Кировоградской области в направлении Черкасщины/Виннитчины.

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В Сумской ОВА в 21:41 сообщили, что в небе над областью противовоздушная оборона сбила два вражеских БПЛА типа "Шахед". Позже уточнили, что ПВО сбила 4 дрона.

Воздушные силы в 22:55 сообщили, что БПЛА двигаются вдоль границы Николаевской/Одесской области, курс северо-западный. В Одесской области объявили воздушную тревогу.

В 23:18 об угрозе ударных беспилотников предупредили Винницкую область.

В 23:56 военные сообщили, что ударные БпЛА движутся по территории Винницкой области в западном направлении. Угроза для Хмельницкой области.

В 1:50 военные сообщили, что ударные БпЛА в Хмельницкой области и двигаются курсом на Староконстантинов.

Темы: беспилотникивоздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
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