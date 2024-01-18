Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 13 атак врага в районах Новокалиново, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 14 атак неподалеку Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ в Facebook

Детали: За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. В общем враг нанес 9 ракетных и 128 авиационных ударов, совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Вследствие российских террористических атак есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ночью российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 33 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 22 вражеских БпЛА уничтожено.

Авиационным ударам подверглись: Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области.

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Под артиллерийским огнем оказались более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отражено 6 атак врага у Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 13 атак оккупантов в районах Тернов, Ямполовки Донецкой области и еще 5 атак вблизи Макеевки, Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 8 атак противника у Григорьевки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 10 атак.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили атаку противника севернее Новодонецкого Донецкой области.

На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск.

В то же время, украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления и по 5 зенитно-ракетных комплексах противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 пунктам управления, 1 району сосредоточения личного состава, 3 радиолокационным станциям, 2 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 2 складам боеприпасов противника.