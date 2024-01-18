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У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 18 января 2024, 18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
Фото: Getty Images

Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш на пресс-конференции 18 января заявил, что Будапешт "должен стремиться" к хорошим отношениям с Украиной, и такой возможности "нельзя исключать".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Telex

Детали: Гуяш прокомментировал вопрос украинско-венгерских отношений, говоря о позиции Будапешта относительно дальнейшего блокирования четырехлетнего пакета помощи на 50 млрд евро для Украины.

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"Нельзя исключать возможность улучшения отношений между Венгрией и Украиной, и Венгрия должна стремиться к хорошим отношениям с соседней страной. Мы не должны терять надежду на то, что в венгерско-украинских отношениях могут произойти изменения", – сказал он.

Глава аппарата Орбана в качестве примера привел парламент Словакии, который ранее осудил заявление Орбана, но "сейчас отношения между двумя странами хорошие", и Сербию.

В этом контексте он также упомянул о подготовке встречи Владимира Зеленского и венгерского премьера, на которой они могли бы обсудить "восстановление прежних условий для венгерского образования в Украине" и гуманитарную помощь Закарпатью, "но есть много других тем, по которым премьер-министр и президент могли бы обменяться мнениями".

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Как известно, Венгрия и Украина почти не вели контактов на высоком уровне после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, но в последние недели они активизировались на разных уровнях.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто анонсировал, что 29 января проведет встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Ужгороде.

Темы: ОрбанВенгрия
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