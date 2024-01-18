Журналисты нашли у Полтавского депутата Корецкого работающий бизнес в России

Действующий депутат Полтавского областного совета от фракции "Батькивщина" Николай Корецкий и владелец одного из крупнейших в стране производителей коммунальной техники "Альфатекс", до сих пор владеет несколькими предприятиями в России и гостиницей "Русь" в Подмосковье, где останавливаются военные РФ.

Источник: расследование NGL.media

Дословно: По данным журналистов, Корецкий в 90-х годах прошлого столетия начинал с перепродажи в Россию кременчугских грузовиков КрАЗ, там он развивал дилерскую сеть.

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После 2014 года он превратил свою компанию "Альфатекс" в машиностроительное предприятие по производству коммунальной спецтехники, где использовали как запчасти МАЗ, так и других иностранных производителей.

Журналисты утверждают, что после 2014 года Корецкий не отказался от российских активов, и после полномасштабного вторжения страны-агрессора предприятия продолжают работать в России и приносить прибыль.

По данным NGL.media, сейчас Корецкий является единственным владельцем компании "КрАЗ-Ростов", которая зарегистрирована в городе Сургут Тюменской области. За 2022 год чистая прибыль компании составила 6,4 млн рублей (около $50 тыс.).

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Также, исследовали журналисты, Корецкий владеет компанией по аренде недвижимости "Актив-Плюс", зарегистрированной в российском городе Кемерово.

Кроме того, указывает издание, Корецкий владеет 80% компании ООО "КрАЗ НН" в Нижнем Новгороде. В 2022 году эта компания задекларировала более 8 млн рублей дохода ($56 тыс.) и 1 млн рублей прибыли (около $8 тыс.).

По данным издания, Корецкий также до сих пор является соучредителем фирмы "РусКрАЗ", которая с 2007 года импортировала автомобили из Украины. Сообщается, что "РусКрАЗ" продолжает работать на автомобильном рынке РФ, в 2022 году ее прибыль составила 9,3 млн рублей ($74,1 тыс.).

В расследовании утверждается, что в России Корецкий имеет бизнес и в гостиничной сфере - в 2006 году он основал отель "Русь" в поселке Селятино в 30 км от Москвы, где директором устроил россиянина Александра Лапонова. Отель на 65 номеров работает и сейчас: провести ночь здесь стоит от 2740 рублей до 3900 рублей.

В апреле 2022 года по адресу отеля Александр Лапонов создал еще одну компанию "Гостиница "Русь"", где учредителем указан только он, уже без Корецкого. Впрочем, давняя компания Корецкого до сих пор не ликвидирована и даже получила 15,5 млн рублей ($124 тыс.) выручки за 2022 год.

Журналисты отмечают, что отель расположен рядом с местом дислокации воинской части 60-й бригады управления 1 гвардейской танковой армии Западного военного округа Сухопутных войск РФ, и, судя по отзывам, в отеле останавливаются военные РФ.

NGL.media удалось пообщаться с Корецким относительно действующего бизнеса в России. "Как я могу это сделать (закрыть бизнес - ред.). Что вы меня провоцируете? Если вас это беспокоит, я вам дам поручение - съездите и закройте (бизнес)", - предложил он в телефонном разговоре, отказавшись отвечать на вопросы по существу.

Позже Корецкий прислал NGL.media сообщение, где кратко описал проблемы и , которые имеет со своими российскими компаниями.

"В свое время я был дистрибьютором КрАЗа в странах СНГ. Поэтому там было открыто мной более 30 фирм для продажи КрАЗов. Это всем известная история. И никакого фурора она не произведет. Фирмы, которые остались незакрытыми, не работают. По ним идут разные суды с контрагентами (кто-то не заплатил за автомобили нам, где-то директор сбежал... продолжаются суды). С 2014 года судиться в России стало еще хуже... поэтому дела не закрывают... как-то так. А с 2022 года даже работники моих российских фирм со мной практически не общаются, потому что им за это светит тюрьма. Такие дела... Аминь", - написал Корецкий.

NGL.media обратилась с запросом в Министерство юстиции Украины, чтобы получить официальное разъяснение о том, каким образом сейчас украинцы могут закрыть бизнес или выйти из учредителей предприятий в России. Впрочем, в ответ получили лишь совет "обратиться в компетентные органы РФ по данному вопросу непосредственно или через уполномоченное лицо".

Подробнее: "Миллионер на двух стульях. Украинский депутат Николай Корецкий до сих пор имеет бизнес в России