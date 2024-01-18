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На фронте за сутки более 100 столкновений, больше всего на Авдеевском направлении – Генштаб

Татьяна ОлейникЧетверг, 18 января 2024, 19:39
На фронте за сутки более 100 столкновений, больше всего на Авдеевском направлении – Генштаб
Фото - 37-я отдельная бригада морской пехоты

За сутки на фронте произошло 114 боевых столкновений, армия РФ нанесла 1 ракетный и 48 авиационных ударов, совершила 38 обстрелов с РСЗО.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 18 января

Дословно: "В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

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Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 пункту управления российских оккупантов".

Детали: На Купянском направлении наши защитники отразили 18 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка, Берестово Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

В Лиманском направлении украинские воины отбили 14 атак врага в районах Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще 7 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

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На Бахмутском направлении подразделения Сил обороны Украины отразили 2 атаки противника в районе Богдановка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 22 атаки врага в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 14 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону.

На Марьинском направлении Силы обороны Украины продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где враг 13 раз пытался улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении силы обороны отразили 4 атаки противника в районах западнее Старомайорского и южнее Урожайного Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага в районах западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 11 безуспешных штурмов позиций наших войск.

Темы: Генштаббоевые действиявойна
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