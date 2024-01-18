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Зеленский: Нужно полное действие санкций, в ракетах РФ десятки компонентов, произведенных за границей

Станислав ПогориловЧетверг, 18 января 2024, 20:24
Зеленский: Нужно полное действие санкций, в ракетах РФ десятки компонентов, произведенных за границей
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает использовать десятки критически важных компонентов для производства ракет, поэтому нужна активная реакция на каждый случай обхода санкций.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Продолжаем нашу коммуникацию с партнерами и по санкциям против России - их полного действия. Все наши дипломатические представители должны активизироваться, чтобы и партнеры реагировали активнее на каждый случай обхода санкций со стороны России".

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Детали: По его словам, во всех российских ракетах есть десятки критически важных компонентов, произведенных за рубежом, и многие из них - компаниями из свободного мира.

Президент сообщил, что по этому вопросу сегодня был доклад руководителя Службы внешней разведки Александра Литвиненко, который изложил четкие факты.

"Поэтому блокировать пути обхода Россией санкций - это буквально блокировать террор. Я благодарен всем партнерам, которые это понимают, и каждому и каждой в мире, кто помогает нам в соответствующей работе", - отметил Зеленский.

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Темы: ЗеленскийсанкцииРосcия
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