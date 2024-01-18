Зеленский: Нужно полное действие санкций, в ракетах РФ десятки компонентов, произведенных за границей

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает использовать десятки критически важных компонентов для производства ракет, поэтому нужна активная реакция на каждый случай обхода санкций.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Продолжаем нашу коммуникацию с партнерами и по санкциям против России - их полного действия. Все наши дипломатические представители должны активизироваться, чтобы и партнеры реагировали активнее на каждый случай обхода санкций со стороны России".

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Детали: По его словам, во всех российских ракетах есть десятки критически важных компонентов, произведенных за рубежом, и многие из них - компаниями из свободного мира.

Президент сообщил, что по этому вопросу сегодня был доклад руководителя Службы внешней разведки Александра Литвиненко, который изложил четкие факты.

"Поэтому блокировать пути обхода Россией санкций - это буквально блокировать террор. Я благодарен всем партнерам, которые это понимают, и каждому и каждой в мире, кто помогает нам в соответствующей работе", - отметил Зеленский.