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Байден прокомментировал встречу с лидерами Конгресса по помощи Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 18 января 2024, 20:53
Байден прокомментировал встречу с лидерами Конгресса по помощи Украине
джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден после встречи с лидерами Конгресса, на которой обсуждалась помощь Украине и его дополнения к закону о национальной безопасности, заявил, что большинство американских законодателей поддерживает дальнейшую помощь Украине, но ее задерживает "небольшое меньшинство".

Источник: Байден в Вашингтоне 18 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News

Прямая речь Байдена: "Я думаю, что подавляющее большинство членов Конгресса поддерживают помощь Украине. Вопрос в том, будет ли небольшое меньшинство дальше задерживать ее, что будет катастрофой".

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Предистория:

  • Джо Байден в среду провел встречу с лидерами Конгресса США и руководителями профильных комитетов, на которой призвал быстрее разблокировать финансирование на дальнейшую помощь для Украины.
  • Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконелл говорит, что ожидает рассмотрения двухпартийного соглашения в Сенате по безопасности южной границы и финансирования для Украины на следующей неделе, а лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что "впервые оптимистичен" по поводу договоренности.
  • В проекте предусмотрено более 60 млрд долларов на поддержку Украины, 14 млрд долларов для Израиля и такая же сумма – на меры противодействия нелегальной миграции на южной границе.
  • В Белом доме ранее заявили, что уже не имеют денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.

Темы: Байденпомощь УкраинеСША
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