Байден прокомментировал встречу с лидерами Конгресса по помощи Украине

Президент США Джо Байден после встречи с лидерами Конгресса, на которой обсуждалась помощь Украине и его дополнения к закону о национальной безопасности, заявил, что большинство американских законодателей поддерживает дальнейшую помощь Украине, но ее задерживает "небольшое меньшинство".

Источник: Байден в Вашингтоне 18 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News

Прямая речь Байдена: "Я думаю, что подавляющее большинство членов Конгресса поддерживают помощь Украине. Вопрос в том, будет ли небольшое меньшинство дальше задерживать ее, что будет катастрофой".

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