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В России внесли в список нацистских лозунг "Слава Украине" и символику ОУН и УПА

Татьяна ОлейникЧетверг, 18 января 2024, 20:53
В России внесли в список нацистских лозунг Слава Украине и символику ОУН и УПА
Президент РФ Владимир Путин. Фото - Getty Images

Российское Министерство юстиции запретило публичную демонстрацию символики Организации украинских националистов и лозунг "Слава Украине".

Источник: российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на сайт Минюста РФ

Детали: В ведомстве пишут, что запретили также эмблему ОУН "в виде стилизованного золотого трезубца, средний элемент которого выполнен в форме острого меча" и "черный равносторонний треугольник подставкой вверх".

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Запрет на демонстрацию атрибутики объясняют тем, что ОУН, Украинская народно-революционная армия, УПА и Украинская народная самооборона — внесены в список "нацистских".

За "пропаганду или публичную демонстрацию" символики этих организаций предусмотрели штраф до 2 тысяч рублей или административный арест до 15 суток.

За такое же "правонарушение" чиновникам грозит штраф до 4 тысяч рублей. А юридические лица в таком случае должны будут уплатить до 50 тысяч рублей.

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