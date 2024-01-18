Есть три альтернативны, если Венгрия заблокирует помощь Украине - посол ЕС

Посол Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов назвал три альтернативных варианта в случае блокирования Венгрией четырехлетней программы от ЕС для Украины на 50 миллиардов евро.

Источник: Ченцов в интервью "Forbes Украина", передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Вариант А - предлагается создать фонд для Украины, который будет действовать четыре года в рамках бюджета ЕС. Вариант Б - внебюджетный фонд, куда государства-члены ЕС могут делать взносы. Также Еврокомиссия может заимствовать помощь под свою гарантию, макрофинансовая помощь - периодические заимствования от Еврокомиссии под гарантии".

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Детали: Украинский дипломат указал, что предпочтение отдается варианту А, потому что он "дешевле и удобнее", поэтому он считает наиболее вероятным именно этот вариант в случае вето Будапешта.

"Венгрии известно о других вариантах. Любая страна не может постоянно играть в вето. У Венгрии и других государств-членов есть национальные интересы. Они вынуждены работать с другими государствами, чтобы оставаться нормальной страной, которая может не только блокировать, но и конструктивно работать в ЕС", – сказал Ченцов.

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