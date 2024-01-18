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Есть три альтернативны, если Венгрия заблокирует помощь Украине - посол ЕС

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 18 января 2024, 21:34
Есть три альтернативны, если Венгрия заблокирует помощь Украине - посол ЕС
Фото: Getty Images

Посол Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов назвал три альтернативных варианта в случае блокирования Венгрией четырехлетней программы от ЕС для Украины на 50 миллиардов евро.

Источник: Ченцов в интервью "Forbes Украина", передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Вариант А - предлагается создать фонд для Украины, который будет действовать четыре года в рамках бюджета ЕС. Вариант Б - внебюджетный фонд, куда государства-члены ЕС могут делать взносы. Также Еврокомиссия может заимствовать помощь под свою гарантию, макрофинансовая помощь - периодические заимствования от Еврокомиссии под гарантии".

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Детали: Украинский дипломат указал, что предпочтение отдается варианту А, потому что он "дешевле и удобнее", поэтому он считает наиболее вероятным именно этот вариант в случае вето Будапешта.

"Венгрии известно о других вариантах. Любая страна не может постоянно играть в вето. У Венгрии и других государств-членов есть национальные интересы. Они вынуждены работать с другими государствами, чтобы оставаться нормальной страной, которая может не только блокировать, но и конструктивно работать в ЕС", – сказал Ченцов.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Недавно постоянные представители государств-членов Европейского Союза достигли частичного соглашения по решению, которое должно разблокировать выделение Украине 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет.
  • Венгрия ранее заявляла, что может снять свое вето на этот пакет помощи при условии, что финансирование будет пересматриваться ежегодно. И, по данным СМИ, Европейская комиссия готова принять некоторые требования Будапешта.

Темы: помощь УкраинеЕСВенгрия
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