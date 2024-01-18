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Белый дом опасается кардинального изменения угроз от КНДР из-за сотрудничества с РФ

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 18 января 2024, 21:58
Белый дом опасается кардинального изменения угроз от КНДР из-за сотрудничества с РФ
фото: Getty Images

Старший директор Белого дома по вопросам контроля над вооружениями Пранай Вадди считает, что характер угрозы безопасности со стороны Северной Кореи может "кардинально измениться" в ближайшее десятилетие в результате ее беспрецедентного сотрудничества с Россией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Прямая речь: "Как это может улучшить возможности Северной Кореи? И что это означает для нашей собственной позиции расширенного сдерживания в регионе с Кореей и Японией? Я думаю, что характер Северной Кореи как угрозы в регионе может кардинально измениться в течение следующего десятилетия в результате этого сотрудничества".

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Детали: По мнению Вадди, КНДР и Россия установили "беспрецедентный уровень сотрудничества в военной сфере", и важно анализировать не только использование Москвой северокорейского вооружения, но и угрозы в обратном направлении.

Он сказал, что США будут продолжать сотрудничать с Южной Кореей, чтобы эффективнее сдерживать северокорейскую ядерную угрозу.

"Мы хотим убедиться, что система ядерного зонтика США в том виде, в котором она существует, остается достаточной для сдерживания угроз, в частности новых угроз, возникающих в Европе и Азии", – пояснил чиновник.

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Что предшествовало: Россия усилила сотрудничество с Северной Кореей после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Известно, что Пхеньян передал Москве артиллерийские снаряды и баллистические ракеты, которые уже применялись для ударов по украинским городам.

Темы: СШАКНДРРосcия
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