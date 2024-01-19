"Коттеджи на землях стратегического значения": стало известно, в чем подозревают бизнесмена Мазепу

Правоохранители подозревают основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу в создании преступной организации и завладении 7 га земли возле Киевской ГЭС.

Источник: Офис генпрокурора, Нацполиция, ГБР

Детали: В сообщениях правоохранителей не указано имя подозреваемого, но обстоятельства дела указывают на Мазепу.

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В частности указано, что 18 января оперативники Управления стратегических расследований в Киевской области Нацполиции совместно с ГБР и Офисом генерального прокурора задержали бизнесмена-основателя инвестиционной компании во время его попытки пересечь границу Украины с Польшей. Также правоохранители задержали его брата и еще двух сообщников.

Указано, что правоохранители провели обыски по месту жительства и работы участников преступной организации.

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По данным следствия, в течение 2020-2021 годов основатель инвестиционной компании, его брат и другие участники преступной организации с использованием коррупционных связей в государственных органах незаконно завладели землями водного фонда, на которых расположены гидротехнические сооружения Киевской ГЭС. Речь идет о земельном участке в Вышгородском районе стоимостью более 20 млн грн.

Дословно полиция: "Более 7 га земель водного фонда вдоль Киевской дамбы между селами Хотяновка и Лебедевка было незаконно отчуждено из государственной собственности и безвозмездно передано в частную собственность подконтрольным лицам якобы для ведения садоводства. Большинство из них были студентами столичных учебных заведений, которые были введены в заблуждение и согласились на предложение из-за трудного материального положения. Их искали через социальные сети и за вознаграждение предлагали поставить подпись на бумагах.

В дальнейшем захваченные земли на бумаге перепродавали крупным застройщикам, а те строили вместо садов - коттеджные городки. Собственно, именно по их заказу, злоумышленники и провернули земельную сделку. Чтобы избежать длительной и сложной процедуры получения разрешительных документов на строительство и ввод зданий в эксплуатацию, получали технические паспорта с фиктивными данными.

Согласно документам, дома возвели хозяйственным способом в 1991 году. Такие манипуляции давали возможность зарегистрировать право собственности на здание без получения соответствующих разрешений и согласований в Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины".

Детали: В незаконной схеме также участвовали отдельные должностные лица органов Госгеокадастра, отмечают прокуроры.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в незаконной приватизации государственного имущества, легализации имущества, полученного преступным путем, а основателю инвестиционной компании еще и в создании, руководстве преступной организацией, а также участии в ней.

Кроме того, решается вопрос относительно сообщения о подозрении в превышении власти или служебных полномочий двум бывшим руководителям Госгеокадастра в Киевской области.

Напомним: В ноябре 2023 года восьми участникам преступной организации было сообщено о подозрении в незаконном завладении землями Киевской ГЭС. Шестеро из них находится под стражей.

Что предшествовало: 18 января стало известно, что Государственное бюро расследований задержало украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

Правоохранители проводили обыски в офисе Concorde Capital. Адвокаты бизнесмена в комментарии "Экономической правде" заявили, что во время обысков силовики выбили двери бизнес-центра и не имели постановления суда.

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Справка: Concorde Capital Игоря Мазепы занимается инвестиционными и брокерскими услугами, а также реструктуризацией долгов.

Компания владеет 21,5% в медицинской сети "Добробут", стартапом по продаже сельхозземель KupiPay, заводом "Хайдельбергцемент Украина", компанией "Центр "Солнечное ремесло" по добыче янтаря, долей в платформе MakeUp, имеет лицензию на добычу газа на Львовщине.

В сфере недвижимости Мазепа является владельцем загородного комплекса Shelest и девелопером коттеджного городка Goodlife park.