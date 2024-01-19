Временную защиту для украинцев в Польше пока не продлили - посольство

Посольство Украины в Польше дало разъяснение, что объявление польских властей о продлении действия удостоверений о временной защите не касалось граждан Украины, которые имеют в стране временную защиту на основе специального закона.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разъяснение посольства в Facebook

Детали: Посольство пояснило, что объявление Управления по делам иностранцев, которое преимущественно поняли как продолжение действия временного статуса для украинцев, не касалось лиц, имеющих PESEL со статусом UKR, и не означает продолжение действия временной защиты граждан Украины, которые получили этот статус на основе специального закона от 12 марта 2022 года.

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В комментарии "Радио Свобода" в посольстве дополнительно разъяснили, что это решение касается лиц без гражданства или граждан третьих стран – кроме Украины, – которые могут доказать, что до 24 февраля 2022 года они легально проживали в Украине на основании действительного вида на жительство, выданного в соответствии с законодательством Украины, и не могут безопасно вернуться в свою страну или регион происхождения.

Также этот документ продлевает защиту до 2025 года лицам без гражданства или гражданам третьих стран, кроме Украины (и членам их семей), которые по состоянию на 24 февраля 2022 года имели международную защиту или эквивалентную национальную защиту в Украине.

По информации польского издания Dziennik Gazeta Prawna, решение для продления временной защиты именно для украинцев еще в работе, документ в ближайшие недели передадут в Сейм.

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Определенность с дальнейшим пребыванием в Польше украинцев с временной защитой очень беспокоит не только их самих, но и их польских работодателей.

Напомним: Ирландский премьер-министр Лео Варадкар заявил, что "не может представить" возвращение украинских беженцев, находящихся в Ирландии, на родину до завершения полномасштабной войны с Россией.