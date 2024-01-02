16 бомбардировщиков Ту-95 запускали ракеты: воздушная тревога длилась почти 4 часа

В ночь на 2 января по всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за ракетной угрозы − 16 российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС выпустили ракеты. В Киеве и Харькове раздавались взрывы. В 9:47 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась почти 4 часа.

Источник: Силы обороны юга Украины, КГГА, Воздушные силы ВСУ

Карта alerts.in.ua в 6.00

Детали: Воздушная тревога объявлена на юге Украины, в центральных областях и в Киеве.

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В Воздушных силах добавили, что существует угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

Всего в воздухе находится 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

В 6.23 воздушная тревога распространилась на всю Украину.

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Карта alerts.in.ua в 6.23

В 6.25 стало известно, что ракеты уже в Сумской области и направляются на Миргород.

В 6.28 возникла угроза баллистики для Харькова.

В 6.38 очередные ракеты зашли в Сумскую область, курс юго-западный.

В 6.40 военные сообщили о ракете с юга, в направлении Кропивницкого.

В 8.41 зафиксировали ракету в районе Переяслав-Хмельницкого Киевской области, курс западный.

В 6.45 замечена группа ракет на границе Черкасской и Киевской областей, курс западный.

Военные отметили, чтобы жители Кропивницкого находились в укрытиях, ракеты в их направлении.

В 6.47 группа ракет находилась в Миргородском районе Полтавщины, курс западный. Новая группа ракет заходит через Сумскую область.

В 6.51 стало известно, что ракеты в Херсонской области, курс северо-западный.

Ракеты из Сумской области, через Полтавщину летят в направлении Киевщины/Черкасщины.

В 6.57 Ракеты находились на границе Киевской и Черкасской областей (через Канев), и летели в западном направлении.

Ракеты из Херсонской области в направлении Кировоградщины.

Ракеты в восточной части Винницкой области, курс западный.

6.58 зафиксировано ракету в направлении Винницкой области.

7.05 Из Винницкой области ракета изменила курс на Житомирскую область.

Ракеты на границе Киевской и Черкасской областей движутся в западном направлении.

Ракеты в Кировоградской области, курс северо-западный (через Новоукраинский район).

В 7.08 зафиксированы ракеты в направлении Киева.

В 7.16 воздушники сообщили, что ракеты через Черкасскую область летят в направлении Винницкой области.

Ракеты из Кировоградской области также в направлении Винницкой области.

Часть ракет меняет курс на север, остальные направляются на запад.

7.17 Ракета в Бердичевском районе Житомирской области, курс западный.

7.18 Баллистика с юга в направлении Канатово.

Обновлено: В 9:47 тревоги начали отменять. Сейчас угроза российских ударов сохраняется в Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

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