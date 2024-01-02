Повторный пуск "Кинжалов": в Киеве снова прогремели взрывы. Работает ПВО

Утром 2 января Киев находится под массированной атакой россиян, которые запустили ракеты различных типов, в частности "Кинжал".

Источник: Воздушные силы Вооруженных сил Украины, корреспонденты "Украинской правды"

Детали: В 08:04 Воздушные силы ВСУ сообщили: "Еще несколько Кинжалов на Киев!".

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В 08:28 они распространили предварительные данные, что осуществлен повторный пуск аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал" и ракета летит на Киев.

В 08:30 в столице прогремели новые взрывы.

Перед тем была серия громких взрывов в Киеве.

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Перед тем была серия громких взрывов в Киеве. В нескольких районах столицы упали обломки ракет, есть пострадавшие, начались проблемы со светом и водой.

В 08:41 Воздушные силы предупредили, что ракеты в Николаевской области движутся курсом на Кировоградскую область, а ракеты в западной части Полтавской области – курсом на запад.

Позже ракеты с границы Киевской и Черкасской областей направились западным курсом, а ракеты в Кировоградской области – северо-западным. Часть ракет в восточной части Винницкой области изменили курс на север: "Вероятно снова через Житомирскую область на Киев".

В 09:19 начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко отметил: "Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!".

На Киевщине в то же время также работает противовоздушная оборона, сообщила Киевская областная военная администрация.

УП: Новость обновлена после публикации.