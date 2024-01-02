Россияне своей ракетой уничтожили улицу в селе в Воронежской области

В селе Петропавловка Воронежской области РФ упал российский снаряд во время ракетной атаки на Украину.

Источник: Telegram-каналы Astra и Baza

Детали: В сети публикуют видео с воронкой после взрыва и сообщают о "прилете" около 9 часов утра в селе Петропавловка. Что именно прилетело, по какой причине произошел взрыв и есть ли жертвы - не сообщается

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Один из местных жителей на видео сказал, что в результате взрыва уничтожена целая улица. По его словам, упала ракета.

Село Петропавловка расположено недалеко от границы с Украиной.

Обновлено: Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что произошло "аварийное схождение" российского боеприпаса в Острогожском районе, где расположена Петропавловка. По его словам, пострадавших нет, есть разрушения в семи домовладениях. На месте работают "специальные ведомства".

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Он не уточнил, какой именно боеприпас упал.

У селі Петропавлівка Воронезької області Росії внаслідок сильного вибуху пошкоджено вулицю, місцеві жителі повідомляють про падіння ракети. pic.twitter.com/f7JgqXWrUR — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 2, 2024

Что предшествовало:

Российские военные утром нанесли ракетный удар по Киеву и Харькову. По всей стране раздавалась воздушная тревога.

Что предшествовало: