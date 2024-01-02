Россияне своей ракетой уничтожили улицу в селе в Воронежской области
В селе Петропавловка Воронежской области РФ упал российский снаряд во время ракетной атаки на Украину.
Источник: Telegram-каналы Astra и Baza
Детали: В сети публикуют видео с воронкой после взрыва и сообщают о "прилете" около 9 часов утра в селе Петропавловка. Что именно прилетело, по какой причине произошел взрыв и есть ли жертвы - не сообщается
Один из местных жителей на видео сказал, что в результате взрыва уничтожена целая улица. По его словам, упала ракета.
Село Петропавловка расположено недалеко от границы с Украиной.
Обновлено: Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что произошло "аварийное схождение" российского боеприпаса в Острогожском районе, где расположена Петропавловка. По его словам, пострадавших нет, есть разрушения в семи домовладениях. На месте работают "специальные ведомства".
Он не уточнил, какой именно боеприпас упал.
У селі Петропавлівка Воронезької області Росії внаслідок сильного вибуху пошкоджено вулицю, місцеві жителі повідомляють про падіння ракети. pic.twitter.com/f7JgqXWrUR— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 2, 2024
Что предшествовало:
- Российские военные утром нанесли ракетный удар по Киеву и Харькову. По всей стране раздавалась воздушная тревога.
Что предшествовало:
- 30 декабря в российском Белгороде раздавались взрывы, после работы российской ПВО в центре города упали обломки. Собеседник УП в спецслужбах сообщил, что Силы обороны отработали по российским военным объектам Белгородской области, однако из-за "непрофессиональных действий ПВО" России и "спланированных провокаций" обломки упали в центре города.