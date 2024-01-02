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Россияне своей ракетой уничтожили улицу в селе в Воронежской области

Татьяна ЛозовенкоВторник, 2 января 2024, 10:08
Россияне своей ракетой уничтожили улицу в селе в Воронежской области
Петропавловка, фото из анонимных телеграм-каналов

В селе Петропавловка Воронежской области РФ упал российский снаряд во время ракетной атаки на Украину.

Источник: Telegram-каналы Astra и Baza 

Детали: В сети публикуют видео с воронкой после взрыва и сообщают о "прилете" около 9 часов утра в селе Петропавловка. Что именно прилетело, по какой причине произошел взрыв и есть ли жертвы - не сообщается

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Один из местных жителей на видео сказал, что в результате взрыва уничтожена целая улица. По его словам, упала ракета.

Село Петропавловка расположено недалеко от границы с Украиной.

Обновлено: Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что произошло "аварийное схождение" российского боеприпаса в Острогожском районе, где расположена Петропавловка. По его словам, пострадавших нет, есть разрушения в семи домовладениях. На месте работают "специальные ведомства".

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Он не уточнил, какой именно боеприпас упал.

Что предшествовало:

  • Российские военные утром нанесли ракетный удар по Киеву и Харькову. По всей стране раздавалась воздушная тревога.

Что предшествовало: 

  • 30 декабря в российском Белгороде раздавались взрывы, после работы российской ПВО в центре города упали обломки. Собеседник УП в спецслужбах сообщил, что Силы обороны отработали по российским военным объектам Белгородской области, однако из-за "непрофессиональных действий ПВО" России и "спланированных провокаций" обломки упали в центре города.

Темы: Росcиявзрыв
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