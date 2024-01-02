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Погибшая, 45 раненых, разрушения, огромные воронки и сгоревшие авто − последствия ударов россиян по Харькову

Ирина БалачукВторник, 2 января 2024, 10:52
Погибшая, 45 раненых, разрушения, огромные воронки и сгоревшие авто − последствия ударов россиян по Харькову
ФОТО ИЗ TELEGRAM СИНЕГУБОВА 

В результате российской массированной атаки в Харькове один человек погиб и 45 получили ранения, в городе произошло 3 пожара, разрушены ряд гражданских объектов, горели склады и автомобили.

Источник: ГСЧС и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Дословно ГСЧС: "В результате массированной ракетной атаки по городу произошло 3 пожара, многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры, пострадали люди. Горело складское помещение, киоск, вещи в подвале одного из жилых домов, легковые автомобили и газ, который вытекал из поврежденной газовой трубы". 

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фото ГСЧС
 
Фото Из Telegram СинЕгубова 

Детали: По словам Синегубова, погибла 91-летняя женщина. 

 
Фото Из Telegram СинЕгубова 

Прямая речь Синегубова: "По обновленной информации, по состоянию на сейчас (11:34 − ред.) 45 пострадавших. В медучреждениях Харькова находится 38 человек, в том числе: 4 детей в легком состоянии; 3 человека находятся в тяжелом состоянии, из них 1 пожилая женщина в крайне тяжелом состоянии − находится в коме. Всем пациентам оказывают необходимую помощь".

 
фото ГСЧС

Детали: Среди пострадавших детей: 3 мальчика 9 лет; девочки 6 и 13 лет. У них − взрывные травмы, ушибы, акубаротравмы, острые реакции на стресс. 

ВИДЕО ДНЯ
 
Фото ГСЧС

Также ранения получили 24 женщины в возрасте от 19 до 84 лет и 15 мужчин − от 24 до 60 лет. 

Ранее Синегубов сообщал, что 4 госпитализированных − в тяжелом состоянии.

Темы: Харьковракетный удар
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