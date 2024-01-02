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Удар по Киеву: уже 2 погибших и 49 раненых

Станислав ПогориловВторник, 2 января 2024, 13:05
Удар по Киеву: уже 2 погибших и 49 раненых
Фото: ГСЧС Украины

Из-за ночного и утреннего удара по Киеву 2 января количество погибших в Соломенском районе возросло до 2 человек, еще 49 человек пострадали.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, пресс-службы ОГП, ГСЧС

Дословно: "Количество пострадавших в результате вражеского обстрела столицы увеличилось. Известно о 2 погибших и 43 раненых. В том числе госпитализированы 2-летний мальчик и его родители, которые получили ранения из-за попадания осколков ракеты в квартиру в Соломенском районе".

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Детали: Кличко уточнил, что количество пострадавших возросло до 49 человек.

Прямая речь Кличко: "До 49 увеличилось количество пострадавших в доме в Соломенском районе. И уже двое погибших. Госпитализировали 43 человека. Все экстренные службы работают на месте".

Что предшествовало: 2 января российские захватчики нанесли массированный удар по Киеву. По данным ОГП, в самом Киеве обломки средств поражения обнаружены в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Оболонском, Печерском, Подольском, Соломенском, Святошинском и Шевченковском районах столицы.

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В результате атаки повреждены жилые многоэтажки, складские помещения, супермаркет, территория рынка, здания СТО, частные домохозяйства и транспортные средства. Выбиты стекла в жилых домах и зданиях, прилегающих к местам падения обломков.

Темы: Киевракетный ударвойнажертвы
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