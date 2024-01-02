Российская армия ударила из артиллерии по Никополю: ранило двух человек
Вторник, 2 января 2024, 16:14
Российские войска обстреляли из артиллерии Никополь, а результате чего получили ранения 2 человека.
Источник: сообщение руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака
Дословно: "Враг атаковал Никополь из артиллерии. Ранены два человека. 50-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Еще один пострадавший 59 лет будет лечиться амбулаторно".
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Детали: По словам Лысака вражеские снаряды повредили частное и промышленное предприятия, детсад, парковая инфраструктура, торговый павильон.
"Изуродованы и 3 многоэтажки, 16 частных домов. Разбиты 5 хозяйственных построек, 2 - уничтожены. Зацепило авто, линию электропередач и газопроводы", - написал он.