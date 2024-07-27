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Оккупанты давят на всем фронте, чтобы не дать Украине перехватить инициативу – ISW

Ольга ГлущенкоСуббота, 27 июля 2024, 05:00
Оккупанты давят на всем фронте, чтобы не дать Украине перехватить инициативу – ISW
украинские защитники, иллюстративное фото Генштаба

Анализируя изменение задачи центральной группировки войск РФ в Донецкой области, эксперты указывают на то, что россияне пытаются давить на всем фронте, чтобы не допустить перехвата Украиной инициативы на поле боя.

Источник: ISW

Дословно: "Российское военное командование сейчас пытается поддерживать постоянное наступательное давление на всем фронте, чтобы не допустить перехода инициативы на поле боя к Украине, и задача центральной группировке войск РФ измельчать наступательные операции на длинном фронте больше соответствует этим усилиям, чем задача группировки достичь тактически значимых успехов за счет относительно быстрого маневра".

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"Недавно российские военные расширили зону ответственности центральной группировки российских войск в Донецкой области, что свидетельствует о том, что военное командование РФ отказалось от предыдущей задачи группировки, которая заключалась в том, чтобы действовать исключительно как оперативно-маневренная сила на Авдеевском направлении".

Детали: Зато, по мнению аналитиков, российское военное командование может поставить перед центральной группировкой войск РФ задачу контролировать основные наступательные усилия России в Донецкой области.

Эксперты отмечают: расширение зоны ответственности центральной группировки войск указывает на то, что российское военное командование может считать, что быстрые тактические успехи в районе Авдеевки маловероятны.

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Непонятно, основывается ли эта возможная оценка на ослаблении украинских материально-технических и людских ресурсов или на оценке неспособности российской центральной группировки войск выполнить поставленные задачи.

Зона ответственности, простирающаяся с юго-запада от Донецка до Торецка, будет отвлекать имеющиеся российские силы и средства от усилий, направленных на тактически значимое продвижение на северо-запад и запад от Авдеевки.

Центральной группировке войск, вероятно, не хватает резервов, необходимых для интенсификации операций в районе Авдеевки до уровня, который бы позволил достичь относительно быстрых успехов при сохранении наступательного давления на Торецком и Донецком направлениях.

Ключевые выводы ISW за 26 июля:

  • Российские военные недавно расширили зону ответственности Центральной группировки российских войск в Донецкой области, что свидетельствует о том, что военное командование РФ деприоритизировало предыдущую задачу группировки, которая заключалась в том, чтобы действовать исключительно как оперативная маневренная сила на Авдеевском направлении. Вместо этого российское военное командование может поставить перед Центральной группировкой войск задачу контролировать основные наступательные усилия России в Донецкой области.
  • Расширение зоны ответственности Центральной группировки войск РФ указывает на то, что российское военное командование может оценить, что быстрые тактические успехи в районе Авдеевки маловероятны.
  • Как сообщается, в ночь с 25 на 26 июля украинские войска нанесли удар по авиабазе "Саки" в оккупированном Крыму из РСЗО.
  • ФСБ РФ арестовала бывшего заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова по обвинению в коррупции 26 июля – пока это последний шаг в целенаправленной кампании Кремля по устранению высших должностных лиц российского оборонного ведомства, которая продолжается с апреля 2024 года.
  • ЕС перечислил Украине первый транш средств, полученных от замороженных российских активов.
  • Кремль продолжает активизировать усилия по контролю за деятельностью россиян в Интернете и внедрению самоцензуры в России.
  • Как сообщается, российские силовики задержали нескольких неизвестных, которые угрожали взорвать жилой дом в Республике Дагестан 25 июля.
  • Недавно российские войска незначительно продвинулись вперед вблизи Сватово, Авдеевки и Донецка.

Темы: ISWвойна
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