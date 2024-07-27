Оккупанты давят на всем фронте, чтобы не дать Украине перехватить инициативу – ISW

Анализируя изменение задачи центральной группировки войск РФ в Донецкой области, эксперты указывают на то, что россияне пытаются давить на всем фронте, чтобы не допустить перехвата Украиной инициативы на поле боя.

Источник: ISW

Дословно: "Российское военное командование сейчас пытается поддерживать постоянное наступательное давление на всем фронте, чтобы не допустить перехода инициативы на поле боя к Украине, и задача центральной группировке войск РФ измельчать наступательные операции на длинном фронте больше соответствует этим усилиям, чем задача группировки достичь тактически значимых успехов за счет относительно быстрого маневра".

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"Недавно российские военные расширили зону ответственности центральной группировки российских войск в Донецкой области, что свидетельствует о том, что военное командование РФ отказалось от предыдущей задачи группировки, которая заключалась в том, чтобы действовать исключительно как оперативно-маневренная сила на Авдеевском направлении".

Детали: Зато, по мнению аналитиков, российское военное командование может поставить перед центральной группировкой войск РФ задачу контролировать основные наступательные усилия России в Донецкой области.

Эксперты отмечают: расширение зоны ответственности центральной группировки войск указывает на то, что российское военное командование может считать, что быстрые тактические успехи в районе Авдеевки маловероятны.

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Непонятно, основывается ли эта возможная оценка на ослаблении украинских материально-технических и людских ресурсов или на оценке неспособности российской центральной группировки войск выполнить поставленные задачи.

Зона ответственности, простирающаяся с юго-запада от Донецка до Торецка, будет отвлекать имеющиеся российские силы и средства от усилий, направленных на тактически значимое продвижение на северо-запад и запад от Авдеевки.

Центральной группировке войск, вероятно, не хватает резервов, необходимых для интенсификации операций в районе Авдеевки до уровня, который бы позволил достичь относительно быстрых успехов при сохранении наступательного давления на Торецком и Донецком направлениях.

Ключевые выводы ISW за 26 июля: