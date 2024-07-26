Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Суд арестовал подозреваемого в убийстве Фарион

Валентина РоманенкоПятница, 26 июля 2024, 18:32
Суд арестовал подозреваемого в убийстве Фарион
фото - "Укринформ"

Суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в убийстве Ирины Фарион 18-летнего Вячеслава Зинченко без альтернативы внесения залога.

Источник: трансляция заседания суда, пресс-служба Офиса генпрокурора

Детали: По ходатайству Львовской областной прокуратуры Галицкий райсуд Львова взял под стражу 18-летнего жителя Днепра, который подозревается в умышленном убийстве общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион.

Реклама:

Судья Олег Юркив избрал подозреваемому безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей (до 22 сентября включительно -ред.) без права внесения залога.

На такой мере пресечения настаивали прокуроры. По результатам судебного заседания ходатайство удовлетворено в полном объеме.

До начала заседания суда присутствующая там дочь Ирины Фарион София Лицо допрашивала у подозреваемого, зачем он убил ее мать, однако фигурант лишь ответил: "время покажет".

ВИДЕО ДНЯ

Интересы Зинченко в суде представляет адвокат Игорь Сулима, который ранее защищал пророссийского блогера Игоря Коцабу.

Сторона защиты просила для подозреваемого круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета слежения.

Темы: ФарионубийствосудЛьвов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Стамбуле спустили на воду корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"

В Баку арестовали криминального авторитета из Украины Олега Крапивина

Белый дом подтвердил, что Навального планировали обменять в рамках сделки с Россией

МОЗ попросило правоохранителей проверить тендер на ремонт "Охматдета": обещает отчетность

фотоБелый дом официально подтвердил обмен заключенных с Россией

Генштаб рассматривает добровольный призыв без участия ТЦК

Все новости...
Фарион
МВД показало видео задержания и допроса подозреваемого в убийстве Фарион
"Была самой беззащитной": Клименко ответил, почему жертвой выбрали Фарион
Убийство Фарион: следствие проверяет причастность подозреваемого к неонацистскому движению РФ
Последние новости
00:49
Россияне оккупировали село Веселое в Донецкой области
00:25
фото, дополненоОбмен заключенными: Путин встретил убийцу Красикова словами "Здорово"
00:07
фотоВ Стамбуле спустили на воду корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"
23:58
Что можно есть женщине во время грудного вскармливания? Развенчиваем мифы
23:33
Генштаб: На фронте за сутки почти сотня столкновений, РФ интенсивно атакует на Покровском направлении
23:13
Трамп потерял $900 млн после начала кампании Камалы Харрис
23:00
В Баку арестовали криминального авторитета из Украины Олега Крапивина
22:49
Новости экономики 1 августа: скандал на отстройке "Охматдета", сложная задача для мобильных операторов
22:13
США не видят связи между переговорами об обмене заключенных и войной в Украине
21:56
Туротрасль Украины существенно увеличила уплату налогов благодаря внутреннему туризму
Все новости...
Реклама:
Реклама: