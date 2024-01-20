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Оккупанты снова заминировали ЗАЭС – МАГАТЭ

Ольга ГлущенкоСуббота, 20 января 2024, 01:14
Оккупанты снова заминировали ЗАЭС – МАГАТЭ
ЗАЭС, фото "Энергоатома"

Россияне снова заминировали оккупированную ими Запорожскую атомную электростанцию.

Источник: заявление Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по ситуации на ЗАЭС

Дословно: "Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне между внутренней и внешней оградой объекта, которые ранее были обнаружены командой МАГАТЭ и изъяты в ноябре 2023 года, теперь снова на месте.

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Это закрытая зона, недоступная для рабочего персонала станции.

Генеральный директор Гросси повторил, что наличие мин противоречит стандартам безопасности МАГАТЭ".

Детали: В отчете Гросси также говорится о том, что на этой неделе ЗАЭС на несколько часов потеряла непосредственное резервное электроснабжение реакторных блоков, что стало последним инцидентом, который подчеркивает постоянные риски для ядерной безопасности и защищенности на станции.

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Резервное электроснабжение было восстановлено через восемь часов после того, как были введены в эксплуатацию два других резервных силовых электрических трансформатора.

В течение прошлой недели эксперты МАГАТЭ обсудили с руководством ЗАЭС деятельность станции по техническому обслуживанию, а также ознакомились с планом технического обслуживания на 2024 год, который является жизненно важным для обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности.

Дословно: "Команда МАГАТЭ не получила копию плана технического обслуживания для детального ознакомления. Однако на основе обсуждений и информации, предоставленной команде, МАГАТЭ пришло к выводу, что ЗАЭС не будет реализовывать комплексный план технического обслуживания в течение 2024 года".

Прямая речь Гросси: "Хорошо разработанный план технического обслуживания и его своевременная реализация имеют важное значение для обеспечения безопасности станции".

Детали: В отчете указывают на то, что команда МАГАТЭ продолжает проводить обходы на площадке, в том числе 18 января посетила все шесть основных блочных щитов управления, где эксперты смогли ознакомиться с уровнем укомплектованности персонала, но не смогли задать вопросы об их квалификации и опыте.

После того, как в начале этой недели эксперты МАГАТЭ получили доступ к реакторному залу 6-го энергоблока, они все еще пытаются получить доступ к другим реакторным залам, а также к частям всех шести турбинных залов, которые они еще не смогли посетить, а также к некоторым крышам реакторов.

По словам Гросси, такой доступ необходим для мониторинга ядерной и физической ядерной безопасности, а также соблюдения пяти конкретных принципов защиты ЗАЭС.

Темы: МАГАТЭЗАЭСоккупация
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