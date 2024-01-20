Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп похвастался результатами своих угроз не защищать Европу в случае нападения

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 20 января 2024, 18:40
Трамп похвастался результатами своих угроз не защищать Европу в случае нападения
Дональд Трамп, фото Getty Images

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО начали тратить "миллиарды и миллиарды" долларов на коллективную оборону после его угроз не защищать Европу в случае нападения на нее.

Источник: Трамп на митинге в Нью-Гемпшире, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Он раскритиковал европейские страны за то, что они слишком полагаются на США, когда речь идет о расходах на оборону.

Реклама:

Трамп вспомнил, как после встречи с лидерами НАТО во время своего президентства он сказал, что понял, что Соединенные Штаты "оплачивают счета".

Когда он выразил это беспокойство, один из европейских лидеров спросил его: "Означает ли это, что если мы не будем платить, вы не собираетесь нас защищать?", на что Трамп, по его словам, ответил: "Я сказал, что это именно то, что это означает".

"И на следующий день потекли миллиарды и миллиарды долларов", – добавил экс-президент США.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассказал, как Дональд Трамп на посту президента США заявил еврочиновникам, что Штаты выйдут из НАТО и что Европа не должна рассчитывать на помощь в случае войны.

В то же время Конгресс США уже принял закон, который не позволит ни одному президенту вывести Соединенные Штаты из НАТО без одобрения Сената или Палаты представителей.

Темы: ТрампНАТОЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Буданов: Обмен пленными состоится в ближайшее время

фотоХищение 1,5 млрд грн: разоблачены чиновники Минобороны и менеджеры "Львовского арсенала"

обновленоВ Киеве и большинстве областей объявляли тревогу: звучали взрывы

Танкер, атакованный хуситами, перевозил российскую нефть

фотоВ аэропорту Мюнхена у украинца-пенсионера нашли 450 тысяч евро наличными

фотоЛукашенко снова прилетел к Путину

Все новости...
Трамп
Джонсон не верит, что Трамп "бросит украинцев", если победит на выборах
Зеленский снова пригласил Трампа в Украину и назвал его "план мира" опасным
Трамп отверг компромиссы относительно границе, от чего зависит помощь Украине
Последние новости
00:22
Британия предлагает "план из пяти пунктов" для достижения мира в Газе – FТ
23:44
дополнено, фотоРоссияне атаковали промышленный объект на Полтавщине
23:28
Буданов: Обмен пленными состоится в ближайшее время
22:58
фотоХищение 1,5 млрд грн: разоблачены чиновники Минобороны и менеджеры "Львовского арсенала"
22:16
The Telegraph: Переход на военную экономику может позволить РФ победить за несколько лет
22:01
В почти 20 городах Португалии потребовали решения проблем с жильем
21:28
фото"Шахеды" атаковали объект инфраструктуры в Запорожье
21:15
В Германии – снова многотысячные демонстрации против правого экстремизма
20:44
Буданов о катастрофе Ил-76: Ситуация непонятна, Россия не показывает трупы
20:38
РосСМИ нашла в Брюсселе агента ГРУ, помогающего поставлять РФ оборудование для оборонки
Все новости...
Реклама: