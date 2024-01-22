Украинцы считают, что страна идет к единству
Более двух третей украинцев считают, что сейчас страна движется в направлении к сплоченности и единству, до полномасштабного вторжения России мнения украинцев были кардинально другими.
Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 29 ноября − 9 декабря 2023 года
Дословно КМИС: "После широкомасштабного вторжения взгляды украинцев кардинально изменились. На конец 2023 года большинство украинцев − 69% − придерживались мнения, что украинцы понемногу преодолевают противоречия и идут по пути к сплоченной политической нации. Доля тех, кто видит углубление противоречий и раскол, сократилась до 25%. Остальные 6% не смогли определились со своим мнением".
Детали: Социологи напомнили, что в 2020 году только 35% украинцев считали, что страна идет по пути объединения, а 58%, наоборот, тогдашнюю ситуацию воспринимали как движение к расколу.
Сейчас же во всех регионах большинство населения считают, что украинцы преодолевают внутренние противоречия и идут по пути сплочения.
Относительно больше таких на Западе (74%) и в Центре (69%), но и на Юге и Востоке убедительное большинство видят сплочение в единую политическую нацию (соответственно, 66% и 65%).
Независимо от языка общения дома большинство опрошенных считают, что украинцы все же преодолевают внутренние противоречия.
Социологи указывают, что среди украиноязычных респондентов доля таких респондентов немного выше (75%). Но и среди русскоязычных большинство (60%) имеют оптимистичные мысли относительно единения украинцев.
Исследование проходило с 29 ноября по 9 декабря 2023 года. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1 031 респондента от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).
В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами за рубежом.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% − для показателей, близких к 10%, 1,5% − для показателей, близких к 5%.
Сообщается, что в условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.
Но социологи все равно считают, что полученные результаты сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.