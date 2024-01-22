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Британцам смягчили рекомендации по путешествиям в Украину

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 22 января 2024, 17:15
Британцам смягчили рекомендации по путешествиям в Украину
фото: iStock / Getty Images Plus

Министерство иностранных дел Великобритании изменило официальные рекомендации для своих граждан относительно путешествий в Украину. Теперь, в случае необходимости, можно посещать 4 западные области страны.

Источник: информация на портале британского правительства, сообщает "Европейская правда"

Детали: До сих пор МИД Британии вообще не рекомендовал ездить в Украину при любых обстоятельствах. С 22 января ведомство рекомендует воздержаться от всех поездок в Украину, кроме необходимых, в Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Черновицкую области, в связи с чем те изменили красный цвет на желтый.

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Карта: портал британского правительства

В то же время внешнеполитическое ведомство Британии продолжает рекомендовать воздержаться от всех поездок в остальные области Украины. 

Ранее во время визита британского премьера Риши Сунака в Киев состоялось подписание двустороннего соглашения по безопасности между Британией и Украиной, которое будет действовать до вступления Украины в НАТО. Это первое двустороннее соглашение во исполнение договоренностей, согласованных во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами "Группы семи" и государствами, которые к ним присоединились.

Также Сунак объявил о большом пакете военной помощи для Украины на 2,5 млрд фунтов стерлингов и сообщил, что Лондон выделит 200 млн фунтов на изготовление дронов для Украины.

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Темы: ВеликобританияУкраина
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