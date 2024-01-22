Боррель анонсировал визит в Украину

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи глав министерств иностранных дел 22 января в Брюсселе анонсировал визит в Киев в начале февраля.

Источник: "Европейская правда".

Детали: На пресс-конференции после Совета ЕС по иностранным делам Боррель сказал, что вопрос поддержки Украины одной из ведущих тем дискуссий министров.

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"Министры согласились, что сейчас – не время ослаблять нашу поддержку Украины. Наоборот, это время, чтобы делать больше и быстрее: с финансовыми ресурсами, с военным оборудованием, подготовкой солдат и всем, в чем Украина нуждается для защиты", – подчеркнул он.

Топ-дипломат ЕС в этом контексте сказал, что Евросоюз продолжит работу над "предсказуемой поддержкой" Киева, и анонсировал, что отправится в Украину "в первую-вторую неделю февраля".

"Надеюсь, мы достигнем соглашения о пополнении Европейского фонда мира на 5 миллиардов евро, чтобы создать Фонд поддержки Украины (Ukraine Assistance Fund)", – добавил Боррель.

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Он подтвердил, что в ЕС подготовили документ, на основе которого ведется обсуждение будущего фонда поддержки Украины оружием, и участники встречи 22 января "согласились, что это – хорошая основа для пересмотра работы Европейского фонда мира".

Напомним, внешнеполитическая служба ЕС предлагает создать специальный военный фонд для Украины, который бы поглотил часть оставшихся активов EPF и пополнялся бы на 5 миллиардов евро ежегодно с 2024 по 2027 год.

Идея состоит в том, чтобы использовать эти деньги для компенсации странам за совместную закупку военной помощи, такой как боеприпасы, беспилотники и ракеты ПВО для предоставления Украине.

По итогам встречи глав министерств иностранных дел ЕС также заявил, что между странами-членами существует политическое согласие по использованию поступлений от замороженных российских активов.