Противовоздушная оборона сбила российскую ракету в Николаевской области
Понедельник, 22 января 2024, 20:16
Силы украинского ПВО 22 января уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59, выпущенную российским истребителем Су-34 в Николаевской области.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Facebook
Дословно: "22 января 2024 года в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59, выпущенная российским истребителем Су-34".
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