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Противовоздушная оборона сбила российскую ракету в Николаевской области

Татьяна ОлейникПонедельник, 22 января 2024, 20:16
Противовоздушная оборона сбила российскую ракету в Николаевской области
ЗРК NASAMS. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО

Силы украинского ПВО 22 января уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59, выпущенную российским истребителем Су-34 в Николаевской области.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Facebook

Дословно: "22 января 2024 года в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59, выпущенная российским истребителем Су-34".

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Темы: ПВОвойнаВоздушные силы ВСУНиколаевская область
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