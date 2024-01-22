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На фронте за минувшие сутки 53 столкновения, оккупанты пытались наступать на левобережье Днепра

Татьяна ОлейникПонедельник, 22 января 2024, 20:31
На фронте за минувшие сутки 53 столкновения, оккупанты пытались наступать на левобережье Днепра
Иллюстративное фото - Бригада "Рубіж"

За минувшие сутки на фронте произошло 53 боевых столкновения, всего армия РФ нанесла 2 ракетных и 41 авиационный удар, совершила 28 обстрелов с РСЗО.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 22 января

Дословно: В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

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Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 1 артиллерийскому средству и 1 радиолокационной станции противника".

Детали: На Купянском направлении наши защитники отразили 4 атаки возле Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении наши защитники отбили атаку врага в районе Тернов Донецкой области и еще 4 атаки недалеко от Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области, где противник пытался прорвать оборону наших войск.

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На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак вблизи Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак оккупантов в районах Степного, Авдеевки и еще 5 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага у Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг 16 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении наши защитники отбили атаку врага неподалеку от Роботиного Запорожской области, где оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение.

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 1 безуспешный штурм позиций наших войск.

Темы: Вооруженные силывойнаГенштаб
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