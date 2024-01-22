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Высокий представитель ЕС прокомментировал "мирный план" Трампа

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 22 января 2024, 20:43
Высокий представитель ЕС прокомментировал мирный план Трампа
дональд трамп. фото: Getty Images
Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепп Боррель прокомментировал заявления экс-президента США Дональда Трампа о том, что в случае победы на выборах 2024 года он решит войну между Украиной и Россией за 24 часа.

Источник: Боррель на пресс-конференции 22 января по итогам Совета ЕС по иностранным делам, сообщает "Европейская правда"

Детали: Сравнив намерения положить конец российской полномасштабной агрессии с "чудом", топ-дипломат ЕС отметил, что пока никто не смог предложить "магической формулы, чтобы развязать войну в Украине за 24 часа.

"Но я слышал, что президент Зеленский предложил Трампу приехать в Киев и быстро найти решение. Потому что люди, которые больше всего хотят мира и стремятся к завершению войны – это, конечно, украинцы", – добавил он.

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"И я, конечно, был бы рад, если бы Трамп мог предложить им "магическую формулу" для завершения войны за 24 часа", – подытожил Боррель.

Бывший президент США ранее не раз говорил, что имеет "план" по обеспечению мира в Украине в течение 24 часов в случае возвращения на высший пост. После победы на праймериз в штате Айова в начале недели Трамп снова повторил, что в случае победы на выборах "очень быстро" завершит войну.

В ноябре Владимир Зеленский предложил Трампу приехать в Украину. Но Трамп отказался, сославшись на "конфликт интересов" с действующей администрацией Джо Байдена.

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Темы: ТрампЕСвойнаУкраина
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