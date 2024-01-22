Высокий представитель ЕС прокомментировал "мирный план" Трампа
Источник: Боррель на пресс-конференции 22 января по итогам Совета ЕС по иностранным делам, сообщает "Европейская правда"
Детали: Сравнив намерения положить конец российской полномасштабной агрессии с "чудом", топ-дипломат ЕС отметил, что пока никто не смог предложить "магической формулы, чтобы развязать войну в Украине за 24 часа.
"Но я слышал, что президент Зеленский предложил Трампу приехать в Киев и быстро найти решение. Потому что люди, которые больше всего хотят мира и стремятся к завершению войны – это, конечно, украинцы", – добавил он.
"И я, конечно, был бы рад, если бы Трамп мог предложить им "магическую формулу" для завершения войны за 24 часа", – подытожил Боррель.
Бывший президент США ранее не раз говорил, что имеет "план" по обеспечению мира в Украине в течение 24 часов в случае возвращения на высший пост. После победы на праймериз в штате Айова в начале недели Трамп снова повторил, что в случае победы на выборах "очень быстро" завершит войну.
В ноябре Владимир Зеленский предложил Трампу приехать в Украину. Но Трамп отказался, сославшись на "конфликт интересов" с действующей администрацией Джо Байдена.