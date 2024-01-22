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Литва и Польша проведут обучение на уязвимом, в случае нападения РФ, перешейке

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 22 января 2024, 21:43
Литва и Польша проведут обучение на уязвимом, в случае нападения РФ, перешейке
ПОЛЬСКОЕ ВОЙСКО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО PAP

Литва и Польша готовятся провести совместные военные учения на Сувальском перешейке, или коридоре, чье расположение делает его крайне уязвимым в случае теоретической агрессии России на восточном фланге НАТО.

Источник: эту информацию в совместном интервью Delfi подтвердили президенты обеих стран Гитанас Науседа и Анджей Дуда, сообщает "Европейская правда"

"Я очень рад, что президент Польши действительно искренне откликнулся на желание провести совместные учения в этом районе, который называется Сувальский перешеек", – сказал президент Литвы.

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Он добавил, что обсуждал с польским лидером вероятную дату учений, которые могут состояться в апреле.

В свою очередь Дуда подчеркнул, что Польша серьезно относится к обороне Сувальского перешейка и в этом направлении уже приняты меры.

"Мы восстанавливаем обороноспособность Польши именно в восточной части нашей страны. Там создаются новые подразделения... Мы усиливаем польское военное присутствие, мы усиливаем охрану границы", – сказал президент Польши.

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О проведении совместных польско-литовских учений стало известно накануне во время визита Дуды в Вильнюс, но точное время и место их проведения не уточнялись.

Сувальский коридор – участок границы Литвы и Польши шириной 100 километров, который на западе граничит с Калининградской областью России, а на востоке – с Беларусью. В случае гипотетической войны России важно было бы быстро захватить Сувалкский коридор, чтобы отрезать союзникам по НАТО путь по суше в страны Балтии.

Опасения относительно безопасности коридора со стороны Литвы и Польши звучали задолго до полномасштабного вторжения. К примеру, страны еще в 2019 году договорились усилить защиту этого участка границы. А в июле 2022 года Дуда и Науседа совместно посетили Сувальский перешеек.

Темы: НАТОПольшаЛитва
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